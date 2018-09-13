Корейцы официально представили новые KIA Ceed GT и ProCeed

Компания KIA представила «горячую» модификацию Ceed GT, созданную на основе хетчбэка третьего поколения, а также новый ProCeed в пятидверном кузове shooting brake, который станет флагманом семейства. Мировая премьера обеих новинок состоится на Парижском моторшоу. На рынок атомобили будут запущены в начале следующего года.
Хот-хетч получил турбированный мотор объемом 1,6 л мощностью 204 л. с. с максимальным крутящим моментом 265 Нм. Двигатель агрегатирован с пятиступенчатой «механикой», который придется по вкусу консервативно настроенным любителям скорости. Более ленивые водители смогут выбрать вариант с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.
Подвеска Ceed GT была перенастроена, этим занимались специалисты спортивного подразделения KIA.
О бескомпромиссном характере автомобиля говорит и его внешний вид: массивный передний бампер, радиаторная решетка с хромированными элементами, увеличенные воздухозаборники, функциональный задний диффузор и спойлер на задней двери.
KIA ProCeed будет выпускаться только в двух модификациях: GT и GT Line. Первый вариант инженеры укомплектовали тем же вполне себе мощным 1,6-литровым турбомотором, что и «подогретый» хетч.
Силовая гамма второй версии будет состоять из нескольких, менее агрессивных «европейских» двигателей KIA. Модель получила два варианта колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов — на выбор покупателя.
Дизайн салона ProCeed отличается черной отделкой потолка и металлическими вставками в дверные панели. Сиденья получили усиленную боковую поддержку, кроме того, можно будет выбрать и спортивный вариант кресел с замшевой отделкой и вышитым логотипом GT.
Корейцы признались, что эти модели разрабатывались исключительно для европейского рынка, и говорить о том, приедут ли они в Россию, пока рановато. Хотя, в общем-то, и не исключено.