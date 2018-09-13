Корейцы официально представили новые KIA Ceed GT и ProCeed

KIA ProCeed будет выпускаться только в двух модификациях: GT и GT Line. Первый вариант инженеры укомплектовали тем же вполне себе мощным 1,6-литровым турбомотором, что и «подогретый» хетч.

Силовая гамма второй версии будет состоять из нескольких, менее агрессивных «европейских» двигателей KIA. Модель получила два варианта колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов — на выбор покупателя.

Дизайн салона ProCeed отличается черной отделкой потолка и металлическими вставками в дверные панели. Сиденья получили усиленную боковую поддержку, кроме того, можно будет выбрать и спортивный вариант кресел с замшевой отделкой и вышитым логотипом GT.

Корейцы признались, что эти модели разрабатывались исключительно для европейского рынка, и говорить о том, приедут ли они в Россию, пока рановато. Хотя, в общем-то, и не исключено.