Что делать, если автоматическая АЗС «съела» деньги, а топливо не заправила

Несмотря на то, что АЗС автоматического типа принадлежат в основном известным и крупным автозаправочным сетям, от сбоев в работе терминалов самообслуживания на таких станциях никто не застрахован. С другой стороны, по той же причине все подобные проблемы, связанные с несанкционированной утечкой финансов у клиентов, благополучно разрешаются, как правило, в пользу последних. Большие компании не мелочаться, так как им репутация дороже.

Но, увы, в подавляющем большинстве случаев возврат суммы займет определенное время, и тут же на месте в оперативном порядке этот вопрос вряд ли будет исчерпан. Так что ситуация, когда бездушный терминал «отжал» деньги, выдал чек, а топливо выдать не удосужился, уж точно заставит человека понервничать. И, конечно, настоящий стресс гарантирован тем, у кого автомат «сожрал» последние деньги, или в машине совсем пустой бак, а ближайшая АЗС находится за тридевять земель.

При любых раскладах, прежде всего придется звонить на номер круглосуточной службы поддержки и в мельчайших деталях объяснять ситуацию оператору.