Что делать, если автоматическая АЗС «съела» деньги, а топливо не заправила

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С распространением АЗС автоматического типа (то есть работающих без привычных кассиров и заправщиков) все чаще приходится слышать истории о том, как в очередной раз электроника в терминале самообслуживания дала сбой, в результате чего деньги благополучно списываются со счета, но горючее не отпускается, а то и заливается в бак другой машины на соседней колонке. Что делать в такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Несмотря на то, что АЗС автоматического типа принадлежат в основном известным и крупным автозаправочным сетям, от сбоев в работе терминалов самообслуживания на таких станциях никто не застрахован. С другой стороны, по той же причине все подобные проблемы, связанные с несанкционированной утечкой финансов у клиентов, благополучно разрешаются, как правило, в пользу последних. Большие компании не мелочаться, так как им репутация дороже.

Но, увы, в подавляющем большинстве случаев возврат суммы займет определенное время, и тут же на месте в оперативном порядке этот вопрос вряд ли будет исчерпан. Так что ситуация, когда бездушный терминал «отжал» деньги, выдал чек, а топливо выдать не удосужился, уж точно заставит человека понервничать. И, конечно, настоящий стресс гарантирован тем, у кого автомат «сожрал» последние деньги, или в машине совсем пустой бак, а ближайшая АЗС находится за тридевять земель.

При любых раскладах, прежде всего придется звонить на номер круглосуточной службы поддержки и в мельчайших деталях объяснять ситуацию оператору.

Такой экстренный телефон обычно указан на терминалах самообслуживания в нескольких местах и найти его нетрудно.

Вежливый сотрудник на другом конце провода, терепеливо выслушав жалобу, скорее всего успокоит вас по стандартной схеме: скажет, что заявка принята, и специалист свяжется с вами, после того как ее рассмотрит. Срок зависит от компании: чаще всего речь идет о десяти днях или двух неделях.

После звонка в службу поддержки вам необходимо написать претензию на имя руководителя данной заправочной станции с требованием возврата денежных средств в соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса «Договор возмездного оказания услуг». Имя, контакты и адрес ответственного лица также должны быть указаны на АЗС, а если таковые отстуствуют, вам обязаны их продиктовать в службе поддержки. К претензии следует приложить чек. Если деньги не вернут в срок, смело обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор или подавайте иск в суд.

Однако, как показывает практика, деньги возвращаются в ближайшие два дня после неприятного события. По крайней мере, это характерно для АЗС, расположенных в крупных мегаполисах.

автоправо, суд, бензин, обман, мошенничество
26 ноября 2018
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