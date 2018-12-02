Citroёn C3 Aircross или KIA Soul: где устроить дискотеку девочкам-тинейджерам

Французских дизайнеров накрыла очередная волна творчества, и они вновь отважились на весьма смелый эксперимент. Можно предположить: для того, чтобы придумать и нарисовать кроссовер С3 Aircross, им потребовался настоящий взрыв мозга. Вряд ли такое возможно «накреативить» в состоянии равнодушия, скуки и покоя — зажгли так зажгли. И это касается не только внешнего облика «француза».

На первый взгляд кажется, что в салоне французской машинки нечаянно уронили пакет с яркой краской, в результате чего кляксы разбрызгались по всему салону. К тому же, при ближайшем рассмотрении некоторых элементов декора, кажется, что дизайнеры действительно впали в детство и дали волю своей бурной фантазии. Намудрили так, что им точно позавидуют великие японские аниматоры.

Чего стоят дефлекторы обдува со сдвоенными решетчатыми сегментами замысловатой конфигурации или массивный «молот» рукоятки ручного тормоза. Когда все это увидел двухлетний карапуз-пассажир, он всю дорогу усердно пытался их оторвать, чтобы унести домой и вдоволь наиграться. А девочки-подростки, оказавшись внутри машинки, выразили уверенную готовность остаться здесь жить навсегда, потому что салон Citroёn C3 Aircross — это «лучшие декорации для крутой вечеринки и классной дискотеки».