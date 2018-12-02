Citroёn C3 Aircross или KIA Soul: где устроить дискотеку девочкам-тинейджерам

Компания Citroёn никогда не боялась смелых экспериментов в автомобильном дизайне, и компактный кроссовер C3 Aircross — очередное тому подтверждение. Это более, чем оригинальное произведение французского автопрома сойдет за романтический новогодний подарок для девчушки-подростка. Такие презенты даже не надо упаковывать, они и без того поднимают настроение и вызывает улыбку, словно красивый торт, пирожное или плюшевая игрушка. Как на этом фоне смотрится корейский KIA Soul?
Французских дизайнеров накрыла очередная волна творчества, и они вновь отважились на весьма смелый эксперимент. Можно предположить: для того, чтобы придумать и нарисовать кроссовер С3 Aircross, им потребовался настоящий взрыв мозга. Вряд ли такое возможно «накреативить» в состоянии равнодушия, скуки и покоя — зажгли так зажгли. И это касается не только внешнего облика «француза».
На первый взгляд кажется, что в салоне французской машинки нечаянно уронили пакет с яркой краской, в результате чего кляксы разбрызгались по всему салону. К тому же, при ближайшем рассмотрении некоторых элементов декора, кажется, что дизайнеры действительно впали в детство и дали волю своей бурной фантазии. Намудрили так, что им точно позавидуют великие японские аниматоры.
Чего стоят дефлекторы обдува со сдвоенными решетчатыми сегментами замысловатой конфигурации или массивный «молот» рукоятки ручного тормоза. Когда все это увидел двухлетний карапуз-пассажир, он всю дорогу усердно пытался их оторвать, чтобы унести домой и вдоволь наиграться. А девочки-подростки, оказавшись внутри машинки, выразили уверенную готовность остаться здесь жить навсегда, потому что салон Citroёn C3 Aircross — это «лучшие декорации для крутой вечеринки и классной дискотеки».
Справедливо отметить, что французы не заигрались одним только дизайном, они не забыли обеспечить все условия для удобной, комфортной и веселой жизни в своих аппартаментах. С эргономикой в общем целом здесь все в порядке.
Внутри этого плюшевого счастья — в топовом исполнении — спрятано 110-сильное турбированное сердце объемом 1,2 л, которому помогает пятиступенчатый «автомат». С таким арсеналом мультяшное существо старается двигаться играючи и бодренько, но ровно настолько, чтобы удовлетворить амбиции озорной старшеклассницы в короткой юбчонке.
Смышленая коробка работает оперативно, усердный моторчик раскручивается с азартом, жесткая подвеска хоть особо не церемонится, но на плохом покрытии уж совсем не безобразничает. Так что и в движении Citroёn C3 Aircross — весьма милая, понятная и услужливая «игрушка».
Причем ее по достоинству оценит не только молодая поросль, но и великовозрастный глава семейства, потому что руль у «француза» настроен неожиданно по-взрослому. Благодаря сбалансированным характеристикам и комфортной управляемости, штурвал позволяет получать настоящее удовольствие от вождения. Хотя для девочек все-таки главное в таких машинках не техника, а романтика.
Тем не менее попробуем заглянуть на это французское цветастое чудо с прагматичной стороны, сравнив его с одним из главных конкурентов — корейским KIA Soul, который также отличается забавной и неформатной внешностью.
Если поставить оба этих «существа» рядом, то поклонники японского анимэ легко спутают их с загадочными обитателями сказочного леса из мультфильмов Миядзаки. Хотя все-таки «кореец» выглядит несколько постарше, что и соответствует действительности. Азиатский интерьер веселый, но уже примелькавшийся. Ну а на ходу KIA верткий и прыткий, хотя и «баранка» у него куда легче, чем у C3.
Как и Citroёn C3 Aircross, KIA Soul у нас предлагается только в переднеприводном варианте, но с четырьмя бензиновыми моторами. В то время как у «француза» силовая линейка включает три агрегата, но зато в его наборе имеется турбодизель.
В то же время «кореец» может похвастаться весьма выгодным ценником. Тестовый топовый экземпляр C3 Aircross со 110-сильным мотором с турбонаддувом объемом 1,2 л, до отказа нашпигован всеми мыслимыми опциями, и его фактическая стоимость максимальна — 1 664 000 рублей. А самый богатый вариант KIA Soul заряжен более мощным 204-сильным турбированным мотором T-GDI объемом 1,6 л. При этом «кореец» обойдется по схожей цене, поскольку без «фарша» он стоит минимум 1 476 900 «деревянных».
К тому же, самая бюджетная версия «корейца» оценена в 951 900 рублей, а базовый «француз» доступен от 1 127 000 «деревянных».
При этом стандартный Citroёn оснащен скромным 1,2-литровым мотором мощностью 82 л. с., а KIA — 124-сильным двигателем объемом 1,6 л. Как говориться, почувствуй разницу.
Но если к этим конкурентам зайти с другой стороны, то вырисовываются явные преимущества французского кроссовера. Речь идет о важных для нас параметрах экономичности: дизельная версия C3 Aircross с турбодизелем 1,6 HDi мощностью 92 л. с. является на нашем рынке самым неприхотливым кроссовером с минимальным расходом топлива. Если верить официальным данным производителя, то «французу» хватает всего 4,3 л тяжелого топлива на 100 километров в смешанном цикле. Такой вариант доступен только с пятиступенчатой «механикой» минимум за 1 250 000 рублей.
Как ни странно, самой экономичной версией KIA Soul считается упомянутая топовая комплектация с 204-сильным турбомотором T-GDI объемом 1,6 л, которая в силовой линейке лидирует по количеству «лошадок».
Ее средний расход составляет 6,9 л на сотню верст. Кроссовер в стандартном варианте за 951 900 «деревянных» с 1,6-литровым атмосферником мощностью 124 л. с. довольствуется 7,6 л на 100 км в смешанном режиме.
В свою очередь аппетит бензиновых представителей линейки Citroen C3 Aircross говорит сам за себя — базовая версия с 1,2-литровой «четверкой» мощностью 82 л. с. (от 1 127 000 рублей) расходует всего 5,1 л на сотню. Немногим больше этот параметр у топовой версии со 110-сильным двигателем с турбонаддувом объемом 1,2 л (от 1 325 000 рублей) — 6,5 л на 100 км.
В пользу практичности «француза» говорит и тот факт, что у него больше минимальный размер багажника — 410 л против 354 л у «корейца». Кроме того, у Citroen выше дорожный просвет — 175 мм, а у KIA клиренс варьируется в зависимости от комплектации — от 143 до 153 мм.
А если к этому прибавить выдающиеся параметры экономичности Citroёn C3 Aircross, его яркую и совсем неформатную внешность, а также показательные характеристики управляемости, то у «француза» вполне хватит аргументов, чтобы достойно противостоять и KIA Soul, и прочим конкурентам.