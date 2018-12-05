Правительство рассмотрит отмену транспортного налога для авто дешевле 1 000 000 рублей

Согласно статистике, все больше россиян при покупке машины выбирает вторичный рынок. Неужели и без того подкошенных перманентным кризисом автовладельцев ждет подарок судьбы? Во всяком случае, с предложением избавить собственников транспортных средств дешевле 1 000 000 рублей и возрастом более 10 лет выступил депутат Василий Власов.

В своем письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову законотворец привел данные автопродаж, а также аргументы в пользу значительно просевшего уровня благосостояния людей.

– Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, — цитирует слова члена комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василия Власова РИА «Новости».

Автор инициативы попросил Дениса Мантурова не просто оценить перспективы подобного проекта, но и рассмотреть вопрос о его непосредственной реализации.