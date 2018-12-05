Сбежать с места ДТП можно будет за 5000 рублей

Сегодня, напомним, за это деяние ч. 2 ст. 12.27 КоАП предусмотрено наказание в виде лишения «прав» на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Ну, а дальше — в зависимости от тяжести содеянного. Но, как мы видим, и столь жесткие меры воздействия не останавливают граждан от «рывка». Между тем, заметим, нынче для многих автовладельцев даже разбитый бампер машины, не говоря уж о более серьезных повреждениях (и уж тем более причиненного вреда здоровью), становится ввиду бедности неразрешимой проблемой — чинить транспортное средство, если виновника ДТП не поймают, придется за свой счет…
И на этом фоне совершенно непонятно, зачем некоторые народные избранники, прикрываясь модной темой дальнейшей гуманизации уголовного и административного законодательства, предлагают дополнить указанный выше параграф Административного кодекса наказанием в виде штрафа в размере 5000 рублей, не изменяя вид и срок уже имеющихся санкций. Поскольку, по их мнению, лишиться «прав» или сесть на 15 суток могут водители в случае, когда «речь идет о ДТП с единственным участником, в результате которого не причинен никакой ущерб». Но, простите, если ничто не пострадало, и никто не пострадал, то о каком ДТП может идти речь? Не менее сомнителен и тезис о том, что шофера, оформившего все необходимые документы о случившемся с помощью приехавшего аварийного комиссара, так же могут обвинить в оставлении места ДТП. А это, простите, каким образом, если бумаги составлены, да еще с участием третьего лица?
Одним словом, либерализация этой новеллы приведет к тому, что число скрывшихся с места аварии только вырастет, ведь в случае поимки заплатить относительно небольшой по нынешним временам штраф труда большинству моторизованных граждан не составит. И в этом смысле куда актуальнее выглядит предложение другой депутатской группы отправлять таких индивидуумов за решетку на срок от двух до семи лет (соответствующий законопроект уже внесен). Правда, только тех из них, по чьей вине погибли или были тяжело ранены люди. Так что удирать от выплат за разбитые фары-стекла-двери по-прежнему, увы, будет иметь смысл…