Сбежать с места ДТП можно будет за 5000 рублей

И на этом фоне совершенно непонятно, зачем некоторые народные избранники, прикрываясь модной темой дальнейшей гуманизации уголовного и административного законодательства, предлагают дополнить указанный выше параграф Административного кодекса наказанием в виде штрафа в размере 5000 рублей, не изменяя вид и срок уже имеющихся санкций. Поскольку, по их мнению, лишиться «прав» или сесть на 15 суток могут водители в случае, когда «речь идет о ДТП с единственным участником, в результате которого не причинен никакой ущерб». Но, простите, если ничто не пострадало, и никто не пострадал, то о каком ДТП может идти речь? Не менее сомнителен и тезис о том, что шофера, оформившего все необходимые документы о случившемся с помощью приехавшего аварийного комиссара, так же могут обвинить в оставлении места ДТП. А это, простите, каким образом, если бумаги составлены, да еще с участием третьего лица?