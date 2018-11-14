Как добиться выплаты по ОСАГО, если виновника ДТП установить не удалось

Предположим, вы аккуратно двигались в своем направлении, неукоснительно соблюдая ПДД, как вдруг сзади, где-то в районе багажника, раздался громкий удар. Не успел ваш ремень безопасности выскользнуть по требованию пальцев из замка, а виновник аварии уже скрылся с места инцидента. Куда бежать, кому звонить, как не усугубить и без того паршивую ситуацию?

Во-первых, бросьте якоря. Не вздумайте гнаться за обидчиком, а не то сами станете недобросовестным автомобилистом, боязливо покинувшим место аварии. Как и полагается, включите «аварийку», достаньте из подбитого багажника знак аварийной остановки. А прежде, чем позвонить в 112, просмотрите запись с видеорегистратора — при наличие такового, разумеется.