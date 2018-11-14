Как добиться выплаты по ОСАГО, если виновника ДТП установить не удалось

Мало кто знает, что согласно законодательству об ОСАГО, водителю положена компенсация ущерба после ДТП даже в том случае, если виновник аварии вовремя «сделал ноги», и установить его так и не удалось. Кто может рассчитывать на материальную поддержку от Российского союза автостраховщиков (РСА), и как добиться положенных выплат, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Предположим, вы аккуратно двигались в своем направлении, неукоснительно соблюдая ПДД, как вдруг сзади, где-то в районе багажника, раздался громкий удар. Не успел ваш ремень безопасности выскользнуть по требованию пальцев из замка, а виновник аварии уже скрылся с места инцидента. Куда бежать, кому звонить, как не усугубить и без того паршивую ситуацию?
Во-первых, бросьте якоря. Не вздумайте гнаться за обидчиком, а не то сами станете недобросовестным автомобилистом, боязливо покинувшим место аварии. Как и полагается, включите «аварийку», достаньте из подбитого багажника знак аварийной остановки. А прежде, чем позвонить в 112, просмотрите запись с видеорегистратора — при наличие такового, разумеется.
Хорошо, если гаджет поможет вам идентифицировать машину виновника. Перепишите марку, модель транспортного средства и, конечно, госномера. Те данные, что удалось раздобыть самостоятельно, сразу передайте правоохранителям. Они же вас сориентируют, что делать дальше: дожидаться гаишников на месте происшествия или двигаться в сторону поста.
Счастливые обладатели КАСКО, получив на руки справку от ГИБДД, могут спокойно выдохнуть. А тем, у кого в арсенале имеется лишь ОСАГО, за свою страховую компенсацию еще придется побороться. В ваших интересах найти свидетелей, придорожные камеры видеонаблюдения — в общем, собрать максимум информации об «авторе» ДТП. Ведь нет второй «автогражданки» — нет и денег. А искать его за вас никто толком не будет, так уж у нас в стране повелось.
Если виновника аварии все же установят и выяснится, что его гражданская ответственность застрахована должным образом, то вы без проблем получите вожделенную компенсацию, а он — суровое наказание: напомним, оставление места ДТП безжалостно карается лишением «прав» на срок до 1,5 лет или арестом до 15 суток.
Беглец нашелся, а его полис ОСАГО — в базе РСА или вообще — нет? Тогда единственный способ безвозмездно восстановить авто — добиться возмещения ущерба от зачинщика аварии через суд. Это долго, дорого и не всегда работает.
А что же остается тем, кто пострадал в автомобильной битве с «невидимкой» — человеком, которого отыскать не получилось? Да, Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предусматривает выплаты постарадавшим в подобной ситуации. Правда, есть нюансы.
– Важно помнить, что в случае неустановки виновника ДТП выплаты полагаются только за вред, причиненный жизни или здоровью, но не имуществу. Если зачинщик установлен, но договор ОСАГО он не заключал, то у потерпевшего тоже есть право на компенсационные выплаты за вред жизни и здоровью — они ограничены суммой в 500 000 рублей на каждого пострадавшего, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин.
Чтобы получить компенсацию, водителю необходимо обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА) с соответствующим заявлением и тем же комплектом документов, которые он бы собирал для страховой компании. На рассмотрение обращения РСА законодательно отводится 20 рабочих дней: по итогу страховщики либо перечисляют потерпевшему средства, либо направляют мотивированный отказ. Его при желании можно обжаловать в суде.
Любопытно, что статистику по произведенным выплатам и выданным отказам РСА не раскрывает. Однако, судя по количеству дел, доведенных таки до суда, этот Союз компенсирует вред жизни или здоровью крайне неохотно. Отчасти это связано с тем, что на отношения, возникающие в подобных ситуациях между потерпевшими и РСА, не распространяется Закон РФ «О защите прав потребителей».