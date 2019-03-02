Тест-драйв обновленной Hyundai Elantra: ни туда, ни сюда

Начнем с того, что за все годы своего существования пять поколений Hyundai Elantra суммарно разъехались по миру тиражом около 12 миллионов экземпляров. Говорят, особенно хорошо модель продается в США. В нашей же стране перспективы седана пока довольно туманны. Впрочем, 11 марта, после объявления цен на обновленную машину, все должно более или менее встать на свои места.

Новый Hyundai Elantra доступен в четырех комплектациях с двумя двигателями объемом 1,6 и 2 литра. Коробки передач на выбор — либо 6-ступенчатая старая добрая механика, либо 6-ступенчатый же классический «автомат». Мне досталась черная машина (всего доступно 11 различных колеров) в топовой версии Elegance с двухлитровым мотором и автоматической трансмиссией, со светодиодными фарами и литыми дисками на 17 дюймов.