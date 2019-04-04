Почему нельзя вернуть свои неиспользованные деньги со счета Моспаркинга

Война, которые ведут московские власти против рядовых автовладельцев, продолжается. В связи с возрастающими тарифами за парковку, многие водители вынуждены отказаться от поездок по городу на своих машинах. Но те, кто имел неосторожность зарегистрировать счет на «Моспаркинге», в этом случае встают перед очередной непростой проблемой — как вернуть неиспользованные деньги.
Речь идет об автовладельцах, зарегистрированных на сайте parking.mos.ru, которые расплачивались за парковочные услуги с помощью официального приложения, доступного для смартфонов с операционными системами iOS и Android. Какие документы необходимо предъявить, чтобы вернуть кровные со своего счета на «Моспаркинге», указано на том же официальном ресурсе под оригинальной формулировкой «при неверном зачислении денежных средств на парковочный счет».
Честно говоря, уже сам список бумаг говорит о том, что это процесс не так прост, как кажется: заявление по рекомендованной форме; копия паспорта (2 и 3 стр.); оригинал документа об оплате (пополнении парковочного счета): чек, платежное поручение, выписка со счета банковской карты (заверенные печатью и подписью работника банка с указанием ФИО и должности) либо заверенная выписка со счета мобильного телефона (в случае пополнения со счета мобильного телефона).
Но и это еще не все — вам понадобится заверенная копия договора с оператором сотовой связи на номер, к которому привязан парковочный счет. А если он оформлен на иное лицо, придется дополнительно предоставить копию паспорта владельца и согласие на списание средств с парковочного счета.
Все это нужно предъявить в один из сервисных центров «Московский транспорт» по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, строение 1, или ул. 1905 года, д. 25. Но прежде всего вам надо будет заглянуть в банк, чтобы собрать и оформить выписки. А если у вас не сохранился договор с оператором сотовой связи, тогда не забудьте заехать в офис своей сотовой компании.
Но стоит ли игра свеч? Ведь самое главное, как выяснили авторы ресурса «ТриБолта», решившие вывести свои деньги со счетов «Моспаркинга», вернуть можно лишь один последний взнос на счет — и только в полном объеме! То есть, если вы перечислили туда 5000 рублей, а потом из них заплатили за парковку 100 «деревянных», то оставшиеся 4900 рублей вы уже не увидите!
Такой лукавый ход со стороны столичных чиновников вполне оправдан, потому что автовладелец остается в ситуации, когда вынужден потратить оставшиеся средства за столь цинично навязанные услуги. Так что в любом случае эти деньги остануться у Моспаркинга, и прежде чем класть на парковочный счет большие суммы, хорошенько подумайте.