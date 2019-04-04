Почему нельзя вернуть свои неиспользованные деньги со счета Моспаркинга

Речь идет об автовладельцах, зарегистрированных на сайте parking.mos.ru, которые расплачивались за парковочные услуги с помощью официального приложения, доступного для смартфонов с операционными системами iOS и Android. Какие документы необходимо предъявить, чтобы вернуть кровные со своего счета на «Моспаркинге», указано на том же официальном ресурсе под оригинальной формулировкой «при неверном зачислении денежных средств на парковочный счет».

Честно говоря, уже сам список бумаг говорит о том, что это процесс не так прост, как кажется: заявление по рекомендованной форме; копия паспорта (2 и 3 стр.); оригинал документа об оплате (пополнении парковочного счета): чек, платежное поручение, выписка со счета банковской карты (заверенные печатью и подписью работника банка с указанием ФИО и должности) либо заверенная выписка со счета мобильного телефона (в случае пополнения со счета мобильного телефона).

Но и это еще не все — вам понадобится заверенная копия договора с оператором сотовой связи на номер, к которому привязан парковочный счет. А если он оформлен на иное лицо, придется дополнительно предоставить копию паспорта владельца и согласие на списание средств с парковочного счета.