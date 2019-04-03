6 способов существенно сэкономить на полисе ОСАГО

Цены на ОСАГО — как, в общем-то, и на все остальное — стремительно растут, а потому вопрос экономии на обязательной «автогражданке» становится с каждым днем все актуальнее. Как сократить траты на полис? Можно, конечно, на свой страх и риск, наплевав на закон, ездить без него. Однако есть способы лучше, безопаснее. Но для начала нужно разобраться, из чего именно складывается итоговая стоимость страховки.
МАЛАЯ РОДИНА
Помимо базового тарифа, существуют различные коэффициенты, которые могут сыграть на руку водителю. Скажем, территориальный показатель позволит неплохо сэкономить тем, кто зарегистрирован не в Москве, а в отдаленных уголках нашей Родины. Да-да, не имеет никакого значения, в каком городе ставился на учет автомобиль — главное, какой населенный пункт указан в паспорте автовладельца.