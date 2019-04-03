6 способов существенно сэкономить на полисе ОСАГО

Фото: Московский Комсомолец
Согласно закону об ОСАГО, действующий полис «автогражданки» должен быть у каждого водителя, выезжающего на дорогу. Как известно, его стоимость варьируется в зависимости от множества факторов и в итоге одним автовладельцам он обходится дороже, другим — существенно дешевле. Как сэкономить на обязательном страховании, не нарвавшись при этом на штрафы ГИБДД, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Цены на ОСАГО — как, в общем-то, и на все остальное — стремительно растут, а потому вопрос экономии на обязательной «автогражданке» становится с каждым днем все актуальнее. Как сократить траты на полис? Можно, конечно, на свой страх и риск, наплевав на закон, ездить без него. Однако есть способы лучше, безопаснее. Но для начала нужно разобраться, из чего именно складывается итоговая стоимость страховки.

МАЛАЯ РОДИНА

Помимо базового тарифа, существуют различные коэффициенты, которые могут сыграть на руку водителю. Скажем, территориальный показатель позволит неплохо сэкономить тем, кто зарегистрирован не в Москве, а в отдаленных уголках нашей Родины. Да-да, не имеет никакого значения, в каком городе ставился на учет автомобиль — главное, какой населенный пункт указан в паспорте автовладельца.

Фото: Московский Комсомолец

СМОТРИ В ОБА

Ни для кого не секрет, что существует такой коэффициент, как бонус-малус, повышающий или понижающий стоимость полиса. Граждане, оформляющие страховку впервые, получают 3 класс с показателем 1, далее каждый год — в зависимости от того, насколько они аккуратны на дороге — коэффициент меняется в большую или меньшую сторону. Не создавайте ДТП (учитываются лишь те, где водитель является виновником) — и будет вам скидка.

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ

На ценник ОСАГО, помимо прочего, влияет возраст и стаж водителя — чем они больше, тем ниже стоимость полиса. А потому даже если у вас пока нет собственного автомобиля, имеет смысл «напроситься» в страховку к кому-нибудь из знакомых или родственников, и пусть вы не планируете реально ездить на их машине. Мало того, что будет «капать» стаж, так еще и безаварийной ездой сможете похвастать.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Приобретая ОСАГО, хорошенько подумайте, а нужна ли вам на самом деле неограниченная страховка, которую вы оформляли из года в год. Договор с ограниченным списком лиц, допущенных к управлению транспортным средством, всегда дешевле. И особенно, если среди этих самых лиц нет новичков и заядлых аварийщиков, удваивающих, а то и утраивающих ценник полиса.

Фото: Московский Комсомолец

РАЗ В ГОД

Тем, кто использует автомобиль — или какое-либо другое транспортное средство — в течение нескольких месяцев в году, имеет смысл задуматься о страховке ОСАГО с ограниченным периодом действия. Скажем, если вы мотоциклист, то купите полис на полгода, когда вы реально будете кататься на «байке». Только не забывайте о том, что езда на машине в срок, не прописанный в договоре, карается штрафом в 800 рублей.

ПИРОЖОК НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Если ваша цель сэкономить на полисе ОСАГО, то откажитесь ото всех дополнительных услуг. Страхование жизни и здоровья вам ни к чему, как и возмещение без учета износа. Аварийный комиссар и сотрудники юридической поддержки, которых можно найти в интернете, пусть помогают другим, ну а бесплатная эвакуация… Если машина новая, то у вас она, скорее всего, и так есть в рамках программы помощи на дорогах от производителя.

НА БУДУЩЕЕ

Добавим, что на стоимость ОСАГО также влияет мощность мотора, приводящего транспортное средство в движение, но с этим по факту уже ничего не поделаешь. Вопросом экономией на лошадиных силах следует обеспокоиться заранее, выбирая между той машиной, что «реально валит» и той, что способна уберечь кошелек.

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3 апреля 2019
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