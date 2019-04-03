6 способов существенно сэкономить на полисе ОСАГО

СМОТРИ В ОБА

Ни для кого не секрет, что существует такой коэффициент, как бонус-малус, повышающий или понижающий стоимость полиса. Граждане, оформляющие страховку впервые, получают 3 класс с показателем 1, далее каждый год — в зависимости от того, насколько они аккуратны на дороге — коэффициент меняется в большую или меньшую сторону. Не создавайте ДТП (учитываются лишь те, где водитель является виновником) — и будет вам скидка.

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ

На ценник ОСАГО, помимо прочего, влияет возраст и стаж водителя — чем они больше, тем ниже стоимость полиса. А потому даже если у вас пока нет собственного автомобиля, имеет смысл «напроситься» в страховку к кому-нибудь из знакомых или родственников, и пусть вы не планируете реально ездить на их машине. Мало того, что будет «капать» стаж, так еще и безаварийной ездой сможете похвастать.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Приобретая ОСАГО, хорошенько подумайте, а нужна ли вам на самом деле неограниченная страховка, которую вы оформляли из года в год. Договор с ограниченным списком лиц, допущенных к управлению транспортным средством, всегда дешевле. И особенно, если среди этих самых лиц нет новичков и заядлых аварийщиков, удваивающих, а то и утраивающих ценник полиса.