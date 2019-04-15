19-летний внук бывшего топ-менеджера АВТОВАЗА устроил смертельное ДТП

Юноша, не имея «прав», сел за руль каршерингового Mercedes и устроил жуткую аварию на улицах ночной Москвы.
Максим Строкер

Стало известно, что накануне внук бывшего первого вице-президента тольяттинского автогиганта Николая Ляченкова, 19-летний Егор Ляченков, сел за руль каршерингового Mercedes, воспользовавшись аккаунтом своей знакомой.

У самого молодого человека нет и не было водительских прав, однако это не помешало ему отправиться в поездку по ночной Москве в сопровождении 17-летней подруги.

В какой-то момент машина юного Ляченкова попалась на глаза патрулю ДПС. Полицейские потребовали от «внучка» остановиться, но тот попытался уехать от них.

В ходе погони, на пересечении Университетского проспекта и Университетской площади, его Mercedes на скорости, значительно превышающей 100 км/ч, врезался в Hyundai Solaris, двигавшийся на разрешающий сигнал светофора.

От удара 22-летний водитель корейской машины скончался на месте. 17-летняя подружка Егора Ляченкова госпитализирована.

Сам «герой» от освидетельствования на предмет опьянения отказался, что косвенно указывает на его не вполне трезвое состояние. Следственным управлением УВД по ЗАО Москвы Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В отношении Ляченкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Скорее всего, в качестве второй подозреваемой по этому делу пойдет и мадам, передавшая «ключи» от своего аккаунта юному «гонщику».

медосвидетельствование, ПДД, авария, ДТП, ГИБДД, алкотестер, каршеринг
15 апреля 2019
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