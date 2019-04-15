19-летний внук бывшего топ-менеджера АВТОВАЗА устроил смертельное ДТП

Стало известно, что накануне внук бывшего первого вице-президента тольяттинского автогиганта Николая Ляченкова, 19-летний Егор Ляченков, сел за руль каршерингового Mercedes, воспользовавшись аккаунтом своей знакомой.

У самого молодого человека нет и не было водительских прав, однако это не помешало ему отправиться в поездку по ночной Москве в сопровождении 17-летней подруги.

В какой-то момент машина юного Ляченкова попалась на глаза патрулю ДПС. Полицейские потребовали от «внучка» остановиться, но тот попытался уехать от них.

В ходе погони, на пересечении Университетского проспекта и Университетской площади, его Mercedes на скорости, значительно превышающей 100 км/ч, врезался в Hyundai Solaris, двигавшийся на разрешающий сигнал светофора.