Почему власти страны против упрощения процедуры обжалования штрафов ГИБДД

Плодящиеся как грибы после дождя камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД сплошь и рядом штрафуют автовладельцев буквально ни за что: ошибки в работе подобных комплексов регулярно становятся причиной громких скандалов. Но основная часть их «косяков» остается за кадром. Большинству водителей проще заплатить несколько сотен рублей, чем ввязываться в сложнейшую процедуру обжалования неправомерно наложенных взысканий. И подобная безнаказанность владельцев камер, значительная часть которых принадлежит коммерческим структурам, позволяет им облапошивать моторизованных россиян на сотни тысяч, если не миллионы, рублей. Положить конец «камерному беспределу» попытались депутаты Госдумы, но встретили жесткое противодействие Правительства РФ.
Так, депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев предложили премьеру Медведеву значительно упростить процедуру обжалования штрафов ГИБДД, разрешив подавать жалобы в суды не только на бумажном носителе, как сейчас предусматривает закон, но и в электронном виде.
Ясно, что не выходя из дома заполнить электронную форму на компьютере, а то и на мобильном телефоне для современного человека куда проще, чем заморачиваться с бумагой, чернилами и обращаться к услугам почты. И ежу понятно, что в этом случае количество обжалуемых постановлений увеличилось бы на порядки. И тут уже ни суды не смогли бы штамповать «отказные» решения, ни власти замалчивать реальную проблему массового обмана автовладельцев.
Ведь, повторюсь, число не обоснованных и не подкрепленных доказательной базой постановлений об административных правонарушениях кажется властям не очень существенным только потому, что сегодня гражданам страны довольно сложно их обжаловать. В итоге в обществе растет вполне объяснимая напряженность подобной игрой в одни ворота, усугубляющаяся еще и тем, что продолжается существенный и ничем не регламентируемый рост группировок комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
К тому же, как справедливо подчеркивают авторы законодательной инициативы, отсутствие возможности жаловаться посредством электронных форм — откровенный нонсенс в период стремительного развития проектов цифровой экономики и цифровизации ключевых общественных процессов. Однако чиновники не хотят позволить гражданам выводить властный беспредел на чистую воду посредством электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Кому же хочется лишиться такой кормушки?
И отказывают в переходе на электронные жалобы просто, цинично, тупо: денег, мол, нет. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации г-н Чуйченко так и пишет депутатам:
- Реализация предлагаемого законопроектом способа подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в электронном виде потребует дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе для приобретения (модернизации) специального программного обеспечения официальных сайтов судов, органов, должностных лиц и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Поэтому Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает…
То есть нарушать права и свободы граждан — можно, а потратить деньги самих налогоплательщиков (из тех же самых неправедно собранных штрафов, например) на их же защиту — нельзя. Такая вот демократия. Такая вот справедливость…