Почему власти страны против упрощения процедуры обжалования штрафов ГИБДД

Так, депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев предложили премьеру Медведеву значительно упростить процедуру обжалования штрафов ГИБДД, разрешив подавать жалобы в суды не только на бумажном носителе, как сейчас предусматривает закон, но и в электронном виде.

Ясно, что не выходя из дома заполнить электронную форму на компьютере, а то и на мобильном телефоне для современного человека куда проще, чем заморачиваться с бумагой, чернилами и обращаться к услугам почты. И ежу понятно, что в этом случае количество обжалуемых постановлений увеличилось бы на порядки. И тут уже ни суды не смогли бы штамповать «отказные» решения, ни власти замалчивать реальную проблему массового обмана автовладельцев.

Ведь, повторюсь, число не обоснованных и не подкрепленных доказательной базой постановлений об административных правонарушениях кажется властям не очень существенным только потому, что сегодня гражданам страны довольно сложно их обжаловать. В итоге в обществе растет вполне объяснимая напряженность подобной игрой в одни ворота, усугубляющаяся еще и тем, что продолжается существенный и ничем не регламентируемый рост группировок комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.