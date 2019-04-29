Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

Одна из главных проблем что «собачников», что «кошатников» — перевозка домашних любимцев И хорошо, если путь не очень долог — на дачу, например. А если Жучка или Мурка отправляется с вами в дальнее путешествие? Увы, но в этом случае у ее хозяев могут возникнуть серьезные неприятности. Какие, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Так, они могут быть оштрафованы любым придорожным полицейским на сумму до 5000 рублей. А если животинку неправильно повезет юридическое лицо, то ему могут припаять и все 500 000 «деревянных» штрафа! Хотя бы за то, что «зверь» не был пристегнут ремнем безопасности! Самый известный случай из этой серии — 500-рублевый штраф, наложенный на хозяйку стаффордширского терьера за перевозку пса в собственном авто без ремня. Дело в том, что по действующим нормам, животное не должно создавать помех для рулевого. И если оно не транспортируется в специальных переносках, в багажнике или не пристегнуто на заднем диване ремнем, то любой гаишник может посчитать, что лающие-мяукающие мешают шоферу. Кстати, если ваша овчарка или лабрадор пристегнуты по всем правилам, но загораживают обзор в салонном зеркале заднего вида, то вас так же могут наказать рублем.
И не случайно поэтому 30% автовладельцев, как выяснили эксперты ГК «АвтоСпецЦентр», выбирая автомобиль отдают предпочтение более габаритным моделям с вместительным багажником и даже с встроенными аксессуарами для комфортной перевозки питомцев, такими как передвижки-клиперы или другие защитные механизмы, обеспечивающие безопасность всех пассажиров, хотя о наличии таких устройств знают, увы, только 15% моторизованных россиян. Остальные же просто обращают внимание на наличие свободного места и пространства для перевозки четвероногих.
Между тем, в зоомагазинах продаются специальные передвижки-клиперы: жесткие сеточки на липучке, которые ограничивают пространство для животного, и в случае аварии сохранят ему жизнь. Стоит этот аксессуар относительно недорого — от 500 рублей за самый бюджетный вариант. В кроссоверах можно использовать специальную сетку для багажного отделения, которая отгораживает питомцев от пассажиров. Чаще всего такие сетки идут в комплекте с автомобилем.
Так же по результатам опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», выяснилось что более 54,7% респондентов хотели бы, чтобы их питомцам было проще забираться в автомобиль, а 50,9% владельцев говорят о том, что транспортное средство, в котором они возят домашних животных, должно иметь большой багажник. Кроме того, клиенты при покупке авто обращают внимание на отделку салона. Треть покупателей выбирает салон из экокожи, так как он меньше подвержен повреждениям, его проще очистить от грязи после питомца и дешевле по сравнению с натуральной кожей или замшей заменить в случае порчи. Самый неблагоприятный отделочный материал для салона, по мнению автовладельцев с животными — замша, его выбирают лишь 5 % опрошенных.
Кстати сказать, для того, чтобы животное не получало стресс от автопутешествия и действительно не мешало водителю и пассажирам, его необходимо приучить к автомобилю. Скажем, сначала дать обнюхать транспортное средство, привыкнуть к его виду и запаху. Рекомендуется положить на заднее сиденье и на пол любимые игрушки и лакомство, и дождаться пока питомец привыкнет и примет угощение. Следующий шаг — завести мотор: лучше, чтобы в это время кто-то был с животным, поглаживая его и успокаивая голосом. Потом уже можно попробовать покормить его с закрытыми дверями и совершить короткую поездку.
Когда питомец становится более расслабленным и предпринимает попытки рассмотреть салон или выглянуть в окно, можно с уверенностью сказать, что адаптация прошла успешно и животное готово к более долгим поездкам.