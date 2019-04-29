Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

Так, они могут быть оштрафованы любым придорожным полицейским на сумму до 5000 рублей. А если животинку неправильно повезет юридическое лицо, то ему могут припаять и все 500 000 «деревянных» штрафа! Хотя бы за то, что «зверь» не был пристегнут ремнем безопасности! Самый известный случай из этой серии — 500-рублевый штраф, наложенный на хозяйку стаффордширского терьера за перевозку пса в собственном авто без ремня. Дело в том, что по действующим нормам, животное не должно создавать помех для рулевого. И если оно не транспортируется в специальных переносках, в багажнике или не пристегнуто на заднем диване ремнем, то любой гаишник может посчитать, что лающие-мяукающие мешают шоферу. Кстати, если ваша овчарка или лабрадор пристегнуты по всем правилам, но загораживают обзор в салонном зеркале заднего вида, то вас так же могут наказать рублем.

И не случайно поэтому 30% автовладельцев, как выяснили эксперты ГК «АвтоСпецЦентр», выбирая автомобиль отдают предпочтение более габаритным моделям с вместительным багажником и даже с встроенными аксессуарами для комфортной перевозки питомцев, такими как передвижки-клиперы или другие защитные механизмы, обеспечивающие безопасность всех пассажиров, хотя о наличии таких устройств знают, увы, только 15% моторизованных россиян. Остальные же просто обращают внимание на наличие свободного места и пространства для перевозки четвероногих.