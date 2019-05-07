За какими автомобилями категорически нельзя ехать следом

Согласитесь, в светлое время суток машина с негорящей фарой ближнего света или фонарем заднего хода не создаст такой экстремальной аварийной ситуации, как транспорт без стоп-сигналов. Зато, согласно пункту 12.5.1 КоАП, за все эти нарушения штраф один и тот же — всего 500 рублей.

Как только у впереди идущей машине в плотном потоке загораются «стопари», большинство водителей уже инстинктивно жмут на педаль тормоза. То есть человек за рулем визуально на подсознательном уровне фиксирует в первую очередь именно стоп-сигналы, а не собственно торможение впереди идущего авто.

Поэтому водителю будет очень трудно вовремя притормозить перед машиной, у которой отсутствует эта функция. Причем, если речь идет о больших скоростях, то даже при соблюдении безопасной дистанции адекватно среагировать на сброс скорости такого авто будет очень сложно.