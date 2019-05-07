За какими автомобилями категорически нельзя ехать следом

Правила дорожного движения запрещают садиться за руль машины, у которой не работают в установленном режиме внешние световые приборы. При этом в законе нет никакой разницы, о чем конкретно идет речь — о фарах, габаритных огнях, поворотниках, фонаре заднего хода или стоп-сигналах. Хотя, как раз авто с неработающими стоп-сигналами можно считать наиболее опасным для других участников движения.
Согласитесь, в светлое время суток машина с негорящей фарой ближнего света или фонарем заднего хода не создаст такой экстремальной аварийной ситуации, как транспорт без стоп-сигналов. Зато, согласно пункту 12.5.1 КоАП, за все эти нарушения штраф один и тот же — всего 500 рублей.
Как только у впереди идущей машине в плотном потоке загораются «стопари», большинство водителей уже инстинктивно жмут на педаль тормоза. То есть человек за рулем визуально на подсознательном уровне фиксирует в первую очередь именно стоп-сигналы, а не собственно торможение впереди идущего авто.
Поэтому водителю будет очень трудно вовремя притормозить перед машиной, у которой отсутствует эта функция. Причем, если речь идет о больших скоростях, то даже при соблюдении безопасной дистанции адекватно среагировать на сброс скорости такого авто будет очень сложно.
Самое печальное, что, если в такой ситуации вы все-таки догоните впереди идущую машину, то доказать факт неработающих стоп-сигналов у другого участника ДТП почти невозможно. Сотрудники ГИБДД зафиксируют в протоколе осмотра места происшествия все повреждения транспорта, включая неисправные «стопари» потерпевшего. Но если тот не признает, что они раньше не работали, убедить в этом полицейских будет крайне сложно даже при наличии видеорегистратора.
В большинстве случаев по видеозаписи трудно понять, тормозил ли передний автомобиль на самом деле или наоборот — это вы поддали газу. Получается, что избежать столкновения с такой машиной в некоторых ситуациях почти невозможно, и в случае аварии привлечь к ответственности фактического виновника также нельзя, если, конечно, тот не признается.
Вывод один — держаться на дороге от таких машин подальше и самому регулярно следить за работой световых приборов своего авто. Тем более, что в соответствии с ПДД, это входит в обязанность каждого водителя.