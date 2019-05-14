Как могут привлечь к ответственности пассажира, выпивающего в машине

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Закон запрещает курение, распитие спиртных напитков и нецензурную брань в общественных местах. Поскольку конкретная формулировка понятия «общественное место» в нашем законодательстве отсутствует, этим пробелом частенько пользуются сотрудники ГИБДД, пытаясь, например, привлечь к ответственности пассажиров за распитие алкоголя в автомобиле.
Иван Флягин

Конечно, найдется немало сторонников запрета пьянства в автомобиле даже для тех, кто не сидит за рулем. И это разумно, потому что накачанный алкоголем или наркотиками человек во время поездки представляет серьезную угрозу для безопасности дорожного движения. В неадекватном состоянии он может запросто наделать кучу непростительных глупостей и помешать водителю в управлении автомобилем. Только по этой причине можно понять сотрудника ДПС, если он, конечно, от чистого средца ратует за порядок на наших дорогах.

Но из-за абстрактных формулировок почти все попытки правоохранителей представить салон частного автомобиля «общественным местом», мягко говоря, спорны. Исходя из упоминаний в некоторых статьях Административного кодекса, такие «места общего пользования» характеризуются единственным признаком — присутствием посторонних людей.

Мало того, статья 20.20 КоАП прямо указывает, какой транспорт считается общественным местом — исключительно «транспорт общего пользования», т. е. метро, автобус, троллейбус, трамвай. В то время, как салон личного автомобиля является частной собственностью, куда посторонним без разрешения вход запрещен. Получается, что закон не запрещает на этой территории водителю курить и ругаться матом, а пассажиру — злоупотреблять. Если, конечно, автовладелец не против.

Но здесь еще имеется и другая сторона вопроса, что лишний раз подтверждает необходимость введения в закон конкретных формулировок. Ведь если у автомобиля, в котором происходит указанный балаган, припаркован в общественном месте и, как это часто бывает, у него настежь открыты окна, то посторонние люди легко могут слышать нецензурную брань, а также детально созерцать курящих и пьющих людей.

Конечно, в этом случае страж порядка имеет полное право обвинить таких граждан в мелком хулиганстве. Так что, если уж кого-то приспичило оторваться по полной программе в машине, припаркованной во дворе или у супермаркета, то лучше плотно закрыть окна и вести себя там тихо и незаметно.

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14 мая 2019
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