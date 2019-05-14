Как могут привлечь к ответственности пассажира, выпивающего в машине

Мало того, статья 20.20 КоАП прямо указывает, какой транспорт считается общественным местом — исключительно «транспорт общего пользования», т. е. метро, автобус, троллейбус, трамвай. В то время, как салон личного автомобиля является частной собственностью, куда посторонним без разрешения вход запрещен. Получается, что закон не запрещает на этой территории водителю курить и ругаться матом, а пассажиру — злоупотреблять. Если, конечно, автовладелец не против.

Но здесь еще имеется и другая сторона вопроса, что лишний раз подтверждает необходимость введения в закон конкретных формулировок. Ведь если у автомобиля, в котором происходит указанный балаган, припаркован в общественном месте и, как это часто бывает, у него настежь открыты окна, то посторонние люди легко могут слышать нецензурную брань, а также детально созерцать курящих и пьющих людей.

Конечно, в этом случае страж порядка имеет полное право обвинить таких граждан в мелком хулиганстве. Так что, если уж кого-то приспичило оторваться по полной программе в машине, припаркованной во дворе или у супермаркета, то лучше плотно закрыть окна и вести себя там тихо и незаметно.