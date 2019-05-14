Как могут привлечь к ответственности пассажира, выпивающего в машине

Конечно, найдется немало сторонников запрета пьянства в автомобиле даже для тех, кто не сидит за рулем. И это разумно, потому что накачанный алкоголем или наркотиками человек во время поездки представляет серьезную угрозу для безопасности дорожного движения. В неадекватном состоянии он может запросто наделать кучу непростительных глупостей и помешать водителю в управлении автомобилем. Только по этой причине можно понять сотрудника ДПС, если он, конечно, от чистого средца ратует за порядок на наших дорогах.
Но из-за абстрактных формулировок почти все попытки правоохранителей представить салон частного автомобиля «общественным местом», мягко говоря, спорны. Исходя из упоминаний в некоторых статьях Административного кодекса, такие «места общего пользования» характеризуются единственным признаком — присутствием посторонних людей.