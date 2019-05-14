В Москве установят несколько сотен «опасных» камер фиксации нарушений ПДД

Камеры решено установить в рамках программы по ликвидации аварийно-опасных участков на проезжей части. В центре организации дорожного движения (ЦОДД) считают, что именно комплексы фото- видеофиксации дорожных водительских прегрешений помогут снизить количество ДТП. А заодно и некисло пополнить бюджет.

Кроме того, планируется модернизация более 120 светофоров, инсталляция светоприборов на пешеходных переходах и установка свыше 100 новых дорожных знаков.

Помимо прочего, ожидаются работы по обновлению разметки на сотне столичных улиц. А про плановую замену асфальта на асфальт вы уже и сами знаете. Хорошо, что его меняют не только днем, но и ночью, вроде бы даже минимизируя уровень заторов на дорогах.