В Москве установят несколько сотен «опасных» камер фиксации нарушений ПДД

Фото: АвтоВзгляд
За что бьются столичные власти: за снижение уровня безопасности или пополнение казны? Как бы то ни было, по утвержденному плану Городской комиссии по безопасности дорожного движения Москвы на дорогах появятся 600 новых средств фиксации нарушений ПДД.
Мирон Горин

Камеры решено установить в рамках программы по ликвидации аварийно-опасных участков на проезжей части. В центре организации дорожного движения (ЦОДД) считают, что именно комплексы фото- видеофиксации дорожных водительских прегрешений помогут снизить количество ДТП. А заодно и некисло пополнить бюджет.

Кроме того, планируется модернизация более 120 светофоров, инсталляция светоприборов на пешеходных переходах и установка свыше 100 новых дорожных знаков.

Помимо прочего, ожидаются работы по обновлению разметки на сотне столичных улиц. А про плановую замену асфальта на асфальт вы уже и сами знаете. Хорошо, что его меняют не только днем, но и ночью, вроде бы даже минимизируя уровень заторов на дорогах.

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14 мая 2019
2005