Лекарства и травмы: 5 ситуаций, когда категорически нельзя садиться за руль

Лето — это время больших путешествий, когда наступает одновременно и дачный сезон, и пора отпусков. В теплую пору наши соотечественники привыкли отдыхать и расслабляться на полную катушку, иногда забывая об элементарных правилах безопасности. Это касается и водителей, которым не лишним будет напомнить, в каких ситуациях категорически нельзя садиться за руль.
Лукавая мысль, что все правила придуманы для того, чтобы их нарушать, нет-нет, да и посетит помутненное летней эйфорией сознание. Кроме того, человек может искренне забыть о мерах безопасности или просто не рассчитать свои силы. Но вместо того, чтобы совершать роковые ошибки и расплачиваться за их печальные последствия, лучше вовремя собраться и следовать здравому смыслу.
Нетрезвое состояние
Даже слегка принявший на грудь водитель или человек, севший за руль с похмелья, рискует заплатить штраф в размере 30 000 рублей и лишить «прав» на срок от полутора до двух лет. Напомним, что речь идет всего лишь о 0,16 миллиграммах алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха, или наличии этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови. Так что, когда дело идет к пьянке, ключи от машины лучше спрятать от себя как можно подальше.
Лекарства
Продолжая тему физиологии человека, напомним, что пункт 2.7 ПДД запрещает водителю управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Принимая лечебные средства накануне поездки, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и убедиться, нет ли запрета управлять автомобилем под их воздействием. Кроме того, в сети легко найти список препаратов, нерекомендованных водителям к употреблению.
Травма, болезнь, и утомление
Тот же пункт 2.7 ПДД запрещает садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Не следует этого делать с высокой температурой, поскольку при таком самочувствии притупляется реакция и рассеивается внимание. Медики свидетельствуют, что водитель с жаром выше 37.7 градусов сравним с нетрезвым человеком, у которого в крови 0,5 − 0,6 промилле. То же самое касается людей с хроническими заболеваниями, резкое обострение которых может повлиять на их работоспособность. Для травмированных автовладельцев с ограниченными возможностями управление авто также опасно.
В стрессовой ситуации возбужденный человек полностью погружен в свои мысли, отчего зачастую теряется контроль над собой и у него нарушается работоспособность. Все это во время движения может спровоцировать серьезное ДТП. В таком состоянии ездить не рекомендуется, поэтому при эмоциональном напряжении прежде, чем сесть за руль, лучше подождать и успокоиться.
Неисправная машина
Пункт 2.3.1 не разрешает использование автомобилей с поврежденной рабочей тормозной системой, рулевым управлением, оптикой и прочими дефектами, указанными в Перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Сумма штрафа зависит от того, какой у машины дефект, но ездить на таких авто не стоит просто потому, что это крайне опасно не только для самого автовладельца, но и для окружающих.