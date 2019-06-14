Лекарства и травмы: 5 ситуаций, когда категорически нельзя садиться за руль

Лукавая мысль, что все правила придуманы для того, чтобы их нарушать, нет-нет, да и посетит помутненное летней эйфорией сознание. Кроме того, человек может искренне забыть о мерах безопасности или просто не рассчитать свои силы. Но вместо того, чтобы совершать роковые ошибки и расплачиваться за их печальные последствия, лучше вовремя собраться и следовать здравому смыслу.

Нетрезвое состояние

Даже слегка принявший на грудь водитель или человек, севший за руль с похмелья, рискует заплатить штраф в размере 30 000 рублей и лишить «прав» на срок от полутора до двух лет. Напомним, что речь идет всего лишь о 0,16 миллиграммах алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха, или наличии этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови. Так что, когда дело идет к пьянке, ключи от машины лучше спрятать от себя как можно подальше.