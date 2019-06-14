Прогревать двигатель летом: опасно или необходимо?

Про то, что зимой силовой агрегат надо после пуска греть какое-то время, написано много. Действительно, даже современный мотор после длительной стоянки на морозе требует прогрева. Однако большинство производителей утверждает, что этого делать не надо. Завел и поехал.
Мотористов можно понять. Напиши, в инструкции по эксплуатации, что их детище требует обязательного прогрева, так претензий со стороны различных экологических организаций не оберешься. Ведь каталитический нейтрализатор прогревается не сразу, а потому в атмосферу вылетает повышенное количество вредных веществ.
Так надо ли греть мотор летом? На рабочую температуру, а это примерно 90 градусов, мотор выходит не сразу. Стояла машина на морозе или на жаре, не важно. При этом, после пуска, двигатель прогревается неравномерно.
Сначала камеры сгорания, охлаждающая жидкость, масло двигателя и каталитический нейтрализатор. Поэтому греть мотор даже летом в жару нужно. Но не так как зимой, а совсем чуть-чуть. А потом, не давать ему какое-то время нагрузку. Не ехать на повышенных оборотах. Не гнать как сумасшедший, выкручивая агрегат в звон. Вот тогда и вреда двигателю не будет и проживет он дольше.