Прогревать двигатель летом: опасно или необходимо?

Про то, что зимой силовой агрегат надо после пуска греть какое-то время, написано много. Действительно, даже современный мотор после длительной стоянки на морозе требует прогрева. Однако большинство производителей утверждает, что этого делать не надо. Завел и поехал.

Мотористов можно понять. Напиши, в инструкции по эксплуатации, что их детище требует обязательного прогрева, так претензий со стороны различных экологических организаций не оберешься. Ведь каталитический нейтрализатор прогревается не сразу, а потому в атмосферу вылетает повышенное количество вредных веществ.