4 самодельных автомобиля из СССР, удивляющие своими возможностями и сегодня

Из интересных амфибий того времени стоит отметить и проект «Ихтиандр-1» Игоря Рикмана и Алексея Ревякина. Работа над амфибией началась в 1971 году и продлилась восемь лет. Кузов плавающего автомобиля был сделан из алюминия и не имел дверных проемов. Погрузка пассажиров шла по лодочному принципу — через борт. Кстати, днище «Ихтиандра-1» было заимствовано у катера «Кама». «Ихтиандр-1» имел три герметичных отсека и, для лучшей плавучести, внутри был обшит пенопластом. Багажник, рулевое управление и аккумуляторы располагались в передней части.

На суше амфибия передвигалась за счет двигателя от ВАЗ-2103 объемом 1,3 литра. В воде в работу включался гидрореактивный одноступенчатый осевой водомет, который соединялся с основным мотором посредством эластичной муфты. Скорость на суше — 120 км/ч, на воде — до 20 км/ч. По некоторым данным аппарат накатал 400 000 км пробега по суше и 1000 по воде.

На реанимацию своего проекта И. Рикман решился в 1991 году. «Ихтиандр-2» получил мотор от «Нивы» объемом 1,6 литра, был сделан из стеклопластика и обзавелся сдвижной крышей. А в самой конструкции амфибии были использованы решения от внедорожника ЛуАЗ-967М.

Одним из интересных решений стала гидравлическая подвеска, которая втягивала колеса, когда автомобиль выезжал на воду, и могла регулировать его дорожный просвет на суше. Таким образом, «Ихтиандр-2» стал универсальным плавающим вездеходом. Говорят, что сейчас он выкуплен автоэнтузиастами из Германии, доработан и продолжает жить. А вот судьба первой версии амфибии куда менее радужна.