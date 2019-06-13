4 самодельных автомобиля из СССР, удивляющие своими возможностями и сегодня

В поисках универсального средства передвижения, инженерная мысль заводила некоторых изобретателей так далеко, что они опережали время и ожидания тех, кто рассчитывал получить от их изобретений куда меньше.
Денис Филатов

Так, под многими из представленных в СССР «самоделок» бюрократическая машина поставила режущее слух и ранящее душу любого изобретателя: «Отказать». И тем не менее, их проекты вдохновляют и заслуживают уважения даже сегодня. А некоторые даже получили всеобщее признание.

Автомобиль ОКТА (Опытная Конструкция Трехколесного Автомобиля) появился в 1933 году, благодаря острой необходимости отечественного автопрома в малолитражке, отличающейся простотой конструкции и экономичностью. Разработка прототипа, который вышел в свет в единственном экземпляре, велась течении 7 лет инженером из Новочеркасска Е. В. Киршевским.

Фото ru.wikipedia.org

ОКТА имел трехколесную формулу с ведущим задним колесом. Мотоциклетный двигатель «Рудж» объемом 496 «кубов» мощностью 4 л. с. (по другим данным — 469 куб.см. 8 л. с.) располагался в передней части, а привод на заднее колесо шел через трансмиссию БСА и карданный вал. Спереди устанавливалась независимая пружинная подвеска. Колеса инженер использовал мотоциклетные типоразмера 26х3,25'«.

Вместимость автомобиля была скромной — водитель и пассажир усаживались друг за другом. Однако при колее в 1000 мм, базе в 1650 мм и весе в 236 кг 'самоделка» имела хороший запас проходимости и легко преодолевала сложные участки бездорожья. При этом максимальная скорость, которую мог развить ОКТА, составляла 60 км/ч.

Фото autokadabra.ru

Автомобиль «Тритон» появился на свет в 1985 году, благодаря музыканту и инженеру Д. Т. Кудрячкову. Кузов амфибии был обшит авиационной фанерой, снаружи отделанной стеклотканью и покрытой эпоксидной смолой, что позволяло изобретению легко передвигаться по суше, а при необходимости преодолеть любую водную преграду.

Автомобиль-амфибия риводился в движении при помощи мотора от ГАЗ-21 и коробки передач от ЗАЗ-968. Это позволяло ему развивать скорость на суше до 120 км/ч и до 50 км/ч на воде. Из интересных фактов об этом автомобиле известно, что он стал единственным в своем роде транспортным средством, которое получило регистрацию в ГАИ и инспекции по маломерным судам ГИМС. За более чем 20-летнюю эксплуатацию у «Тритона» не случилось ни одной протечки.

Из интересных амфибий того времени стоит отметить и проект «Ихтиандр-1» Игоря Рикмана и Алексея Ревякина. Работа над амфибией началась в 1971 году и продлилась восемь лет. Кузов плавающего автомобиля был сделан из алюминия и не имел дверных проемов. Погрузка пассажиров шла по лодочному принципу — через борт. Кстати, днище «Ихтиандра-1» было заимствовано у катера «Кама». «Ихтиандр-1» имел три герметичных отсека и, для лучшей плавучести, внутри был обшит пенопластом. Багажник, рулевое управление и аккумуляторы располагались в передней части.

На суше амфибия передвигалась за счет двигателя от ВАЗ-2103 объемом 1,3 литра. В воде в работу включался гидрореактивный одноступенчатый осевой водомет, который соединялся с основным мотором посредством эластичной муфты. Скорость на суше — 120 км/ч, на воде — до 20 км/ч. По некоторым данным аппарат накатал 400 000 км пробега по суше и 1000 по воде.

На реанимацию своего проекта И. Рикман решился в 1991 году. «Ихтиандр-2» получил мотор от «Нивы» объемом 1,6 литра, был сделан из стеклопластика и обзавелся сдвижной крышей. А в самой конструкции амфибии были использованы решения от внедорожника ЛуАЗ-967М.

Одним из интересных решений стала гидравлическая подвеска, которая втягивала колеса, когда автомобиль выезжал на воду, и могла регулировать его дорожный просвет на суше. Таким образом, «Ихтиандр-2» стал универсальным плавающим вездеходом. Говорят, что сейчас он выкуплен автоэнтузиастами из Германии, доработан и продолжает жить. А вот судьба первой версии амфибии куда менее радужна.

технология, ретромобили, история
13 июня 2019
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