Турист и бродяга: сравнительный тест-драйв Volkswagen Tiguan и Jeep Compass

Оба этих типичных городских компактных кроссоверах с современной респектабельной внешностью прекрасно впишутся в любой урбанистический пейзаж. Только вот в силу того, что Volkswagen Tiguan входит у нас в пятерку самых раскупаемых SUV в России, увы — на наших дорогах он уже порядком примелькался. В противовес ему сравнительно молодой Jeep Compass — далеко не частый гость на российских просторах, поэтому, кажется, что он сильнее привлекает внимание и, даже как будто выглядит экзотичнее. В любом случае, внешний облик — всегда дело вкуса.

Интерьер

А вот при оценке внутреннего пространства приходится вооружаться не только личными пристрастиями, но и руководствоваться таким важным параметром, как функциональность.

И в этом отношении примером может служить Volkswagen Tiguan. Салон немецкого кроссовера — это торжество дисциплины, утверждение порядка и декларация консервативного стиля. Здесь солидный и удобный мультируль, внушительная интерактивная панель приборов с диагональю 12,3 дюйма, 8-дюймовый монитор мультимедийного комплекса, суженные продолговатые ассиметричные дефлекторы, широкий центральный тоннель с селектором DSG и «шайбой» системы 4Motion Active Control для переключения режимов полноприводной трансмиссии. И все это обрамлено эффектными острыми углами и скошенными линиями.