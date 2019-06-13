Турист и бродяга: сравнительный тест-драйв Volkswagen Tiguan и Jeep Compass

Фото Денис Халфин
В наш расчетливый век все потребители, обустраивая свой обиход, стремятся к одному и тому же — комфорту и практичности. К этому сводятся все характеристики массового ширпотреба. Вместе с тем, перед суровым лицом растущей глобализации любой отдельно взятый человек остается в своем роде единственным и неповторимым, и для каждой личности характерен индивидуальный подход к жизни. Если бы глобальные корпорации превратили нас в бездушные автоматы для потребления, то, наверное, Volkswagen Tiguan для нас ничем бы не отличался от своего одноклассника Jeep Compass. Но к счастью, это пока совсем разные персонажи.
Денис Халфин

Оба этих типичных городских компактных кроссоверах с современной респектабельной внешностью прекрасно впишутся в любой урбанистический пейзаж. Только вот в силу того, что Volkswagen Tiguan входит у нас в пятерку самых раскупаемых SUV в России, увы — на наших дорогах он уже порядком примелькался. В противовес ему сравнительно молодой Jeep Compass — далеко не частый гость на российских просторах, поэтому, кажется, что он сильнее привлекает внимание и, даже как будто выглядит экзотичнее. В любом случае, внешний облик — всегда дело вкуса.

Интерьер

А вот при оценке внутреннего пространства приходится вооружаться не только личными пристрастиями, но и руководствоваться таким важным параметром, как функциональность.

И в этом отношении примером может служить Volkswagen Tiguan. Салон немецкого кроссовера — это торжество дисциплины, утверждение порядка и декларация консервативного стиля. Здесь солидный и удобный мультируль, внушительная интерактивная панель приборов с диагональю 12,3 дюйма, 8-дюймовый монитор мультимедийного комплекса, суженные продолговатые ассиметричные дефлекторы, широкий центральный тоннель с селектором DSG и «шайбой» системы 4Motion Active Control для переключения режимов полноприводной трансмиссии. И все это обрамлено эффектными острыми углами и скошенными линиями.

В отличие от немцев, которые в оформлении интерьера традиционно руководствуются пословицей «семь раз отмерь — один отрежь», художники и инженеры из концерна Fiat Chrysler Automobiles, проектируя салон Jeep Compass, скорее всего, больше доверяли внутреннему эстетическому чутью. При этом обошлось без модных дизайнерских изысков, да и консервативным стиль оформления не назовешь. В результате получилось простовато, и, увы, не без эргономических огрехов.

Центральная консоль в «Компассе» явно перегружена, и в сравнении с «немцем», на ней царит хаос. Конечно, разобраться с элементами управления и нетрудно, но привыкнуть, например, к неудобно расположенному блоку климат-контроля в нижней части — оказалось проблемой. Чтобы отрегулировать температуру, необходимо целиться в кнопки пальцем, отвлекаясь от дороги. Традиционные кругляши, от которых Volkswagen, к счастью, до сих пор не отказался, в этом смысле гораздо удобнее.

Разницы в размерах мониторов мультимедийной системы незаметно, а в Jeep Compass опционный экран побольше — 8,4-дюйма против 8-ми у VW Tiguan. В то же время никаких недомолвок с интрефейсом мультимедийных систем в обоих кроссоверах не возникло.

С удобством водительской посадки также больших проблем нет ни в «Фольце», ни в «Джипе», разве что у последнего оказалась коротковатой подушка сиденья. Что касается «галерки», то места там хватает везде, но у «Тигуана» удачнее спрофилирован диван.

По паспорту объем багажного отсека в немецкой модели составляет внушительные 615 л, а при сложенной спинке — все 1655 л. У «американца» заявлен гораздо меньший размер — 368/1552 л, и это далеко не выдающийся параметр в классе.

300 «лошадок» пополам

Оба автомобиля оснащены системой полного привода и 150-сильными бензиновыми агрегатами. У Volkswagen Tiguan это 1,4-литровый TSI с турбонаддувом, а у Jeep Compass — 2,4-литровый «атмосферник» Tigershark. «Немец» оборудован шестиступенчатым «роботом» DSG, «американец» — девятиступенчатым «автоматом».

В движении «Компасс» демонстрирует на удивление аристократические манеры — сбалансированный руль, предельно деликатная подвеска, великолепная шумоизоляция.

Динамики у него хватает за глаза — под педалью газа тяги предостаточно, а тандем 150-сильного агрегата и девятиступенчатого «автомата» трудно заподозрить в разобщенности. Так что в отношении управляемости «Джип» смотрится на фоне конкурента вполне достойно.

Но Volkswagen Tiguan в этом смысле все-таки на полшага выступает вперед — тягаться с фамильными «ваговскими» настройками руля «американцу» сложновато. Также и в плане динамики турбомотор TSI даст некоторую фору атмосферному Tigershark, да и по ходовой части «Тигуан» несколько дисциплинированнее. Впрочем, если он и проигрывает ему, то совсем незначительно. И это совсем не умаляет достоинства «Компасса» — он по-своему хорош, и в движении способен подарить массу удовольствия.

Куда глаза глядят

Порой даже кажется, что в отношении ездовых характеристик между этими автомобилями не идет речь о категориях «лучше» или «хуже». Оба варианта предельно комфортны и предсказуемы, но у них совсем разный характер. Как и во всем остальном, в движении «немец» проявляет себя, как организованный и педантичный турист, следующий строго по заданному маршруту. А «Джип» в своих повадках более небрежен, свободен и расслаблен — он похож на романтика-бродягу, который идет, куда глаза глядят. В этом есть своя изюминка, и ничего, что у «американца» расход топлива на пару литров побольше. Ведь, главное — свобода…

Что касается внедорожного потенциала, то наряду с умной системой полного привода оба персонажа имеют свои фамильные оффроуд-настройки. У «Компасса» это Selec-Terrain с четырьмя режимами Auto, Snow, Mud и Sand. А у «Тигуана» — Active Control с тем же количеством настроек. Но внедрожные гены «американца» дают осебе знать — у него больше дорожный просвет — 208 мм против 200 у «немца».

Вроде бы потребитель уже давно голосует рублем за Tiguan, но будем откровенны, немецкий подход тоже дает сбои, и особенно это касается ресурсов таких агрегатов, как «роботы» DSG и турбомоторы концерна VAG.

Впрочем, в нашем случае для практичных людей вряд ли это может быть поводом переплачивать за Jeep Compass — причем не одну сотню тысяч рублей. Увы, цена «американца» — самое невыгодное отличие почти от всех конкруентов. И в частности — Volkswagen Tiguan.

Стоимость немецкого кроссовера в комплектации Offroad с 1,4-литровым турбомотором и шестиступенчатой DSG, который был у нас на тесте, составляет минимум минимум 1 899 000 «деревянных». А американский конкурент со 150-сильным «атмосферником» и девятиступенчатым «автоматом» продается по цене от 2 149 000 до 2 369 000 рублей. Причем стартовая версия уступает по оснащению «Тигуану» за 1 899 000.

Так что заокеанская романтика в данном случае слишком дорого обходится. Бесспорно, чем больше автомобили не похожи друг на друга, тем лучше, но уж не за счет такой высокой цены.

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14 июня 2019
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