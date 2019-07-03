Скончался создатель легендарного Ford Mustang

Ли Якокка (Lee Iacocca), чье настоящее имя Лидо Энтони, родился в семье итальянских иммигрантов. Закончив университет, он поступил на службу в компанию Ford, где прошел служебную лестницу от инженера до главы бренда. Под его руководством был создан маслкар Mustang, по сей день будоражащий умы автолюбителей. Но это не единственная его «заслуга».

В конце 70-х Якокка был уволен Генри Фордом II. Практически сразу Лидо получил предложение встать во главе Chrysler, где он и прослужил до 1995 года, сумев спасти марку от банкротства.

Умер известный управленец 2 июля в Бель-Эйр, одном из престижных пригородов Лос-Анджелеса. Как сообщило заокеанское издание The Guardian, смерть случилась от осложнений болезни Паркинсона.