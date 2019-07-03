Что делать водителю и пассажирам, если машина начала тонуть

Штормовые осадки в Сибири и в центральном регионе России создали на месте магистралей и улиц настоящие реки, покорить которые невозможно даже на внедорожнике. Что уж говорить про легковые авто. Портал «АвтоВзгляд» подготовил руководство к действию, которое теперь, похоже, нужно знать всем водителям страны.
Спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Природа сильнее человека. Следовательно, жизни водителя и пассажиров зависят исключительно от слаженного действия экипажа.
Итак, автомобиль перестал цепляться за твердую почву и поплыл. Из-под уплотнителей хлещет вода, а потоки бурой грязи несут вас вместе с транспортным средством в совершенно не прогнозируемом направлении.
Первое, о чем следует помнить — всеми силами не паниковать. Истерика приведет только к дополнительным травмам, неоправданному риску и долгому лечению. Как бы сложно и страшно не было, нужно взять себя и пассажиров «в руки», навести порядок в умах и оценить сложившуюся обстановку.
Второй момент — самый сложный, но критически важный: нужно спасать жизнь, а не машину. Хозяин авто должен это осознать. Поставив галочку напротив этих пунктов, вы пройдете половину пути к спасению. Все остальное — дело техники.
Отстегнув ремень безопасности, надо приготовиться к эвакуации: определить глубину водной преграды. Если есть хоть малейший шанс, что машина может погрузиться ниже линии капота, то перво-наперво, несмотря на дождь и прочие осадки, нужно открыть окно. Полностью.
Ведь именно оконный проем будет единственным путем отступления — надеяться на дверь уже не стоит. Открыть ее зачастую просто невозможно из-за огромного давления воды. Сделать это нужно как можно скорее, ведь электронные стеклоподъемники, коими оснащают абсолютное большинство современных авто, зависят от аккумуляторной батареи, на которую уже льется вода. Сколько еще проработают клеммы — никто не знает.
Если же стекло уже «не поддается уговорам», постарайтесь его разбить. Выбить лобовое ногой, как в американских фильмах, получалось только у парней комплекции Арнольда Шварцнегера в лучшие годы. Бейте боковое, причем наносите удар в самый угол — локтем, а лучше металлическим предметом (например, штырями подголовников).
Открыв окно, нужно выждать миг, когда машина остановится и «произвести высадку» водителя или любого смелого пассажира: делать это «в движении» нельзя, машина может подмять человека под себя, нанести травмы и даже задавить насмерть. Как только «авангард» обживется и нащупает почву под ногами, можно вытаскивать из машины оставшийся отряд. Детей на руках выносить на сухое и безопасное место, взрослых — провожать.
Идти — только поддерживая друг друга — водопроводные люки и прочие элементы канализации заполнены водой и могут представлять собой серьезную ловушку. Особенно аккуратно следует обходиться с братьями нашими меньшими: им намного страшнее, чем нам. Если есть возможность вытащить животинку в переноске — надо так и поступить, не открывая засов, как бы ни скулил и не метался домашний любимец.
Заниматься спасением ценных вещей можно исключительно после того, как все пассажиры оказались на суше. Ни одна драгоценная безделушка, кошелек или документ не стоит человеческой жизни. Барсетки, сумки, любимые аудиокассеты и даже боксерские перчаточки с салонного зеркала заднего вида дождутся подкрепления и вернутся своим владельцам. Разве что подсушить надо будет.