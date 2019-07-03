Что делать водителю и пассажирам, если машина начала тонуть

Спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Природа сильнее человека. Следовательно, жизни водителя и пассажиров зависят исключительно от слаженного действия экипажа.

Итак, автомобиль перестал цепляться за твердую почву и поплыл. Из-под уплотнителей хлещет вода, а потоки бурой грязи несут вас вместе с транспортным средством в совершенно не прогнозируемом направлении.

Первое, о чем следует помнить — всеми силами не паниковать. Истерика приведет только к дополнительным травмам, неоправданному риску и долгому лечению. Как бы сложно и страшно не было, нужно взять себя и пассажиров «в руки», навести порядок в умах и оценить сложившуюся обстановку.

Второй момент — самый сложный, но критически важный: нужно спасать жизнь, а не машину. Хозяин авто должен это осознать. Поставив галочку напротив этих пунктов, вы пройдете половину пути к спасению. Все остальное — дело техники.