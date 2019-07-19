Сколько наличных денег можно перевозить в автомобиле

Начнем с того, что в России никак не лимитирован провоз денежной наличности, так что в пределах границ нашей страны каждый гражданин может возить в автомобиле любую сумму в любой валюте. Он в праве заполнить купюрами хоть весь багажник.

Но все же, если действительно крупная наличность попадется на глаза сотруднику ГИБДД, не исключено, что это станет поводом для подозрения человека в соврешении противозаконных действий. В этом случае автовладельца могут задержать для выяснения обстоятельств происхождения денежек.

Уверения гражданина в том, например, в том, что он получил наличность по наследству, могут легко проверить по базам Федеральной налоговой службы. А вот если водитель скажет, что долгие годы копил эти деньги, то в этом удостовериться будет уже сложнее.