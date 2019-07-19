Сколько наличных денег можно перевозить в автомобиле

Представьте ситуацию, когда сотрудник ГИБДД во время досмотра багажного отделения в вашем автомобиле обнаруживает сумку, до отказа набитую деньгами. Мечтать, конечно не вредно, но чем это для вас грозит, и какими могут быть дальнейшие действия стража порядка, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Начнем с того, что в России никак не лимитирован провоз денежной наличности, так что в пределах границ нашей страны каждый гражданин может возить в автомобиле любую сумму в любой валюте. Он в праве заполнить купюрами хоть весь багажник.
Но все же, если действительно крупная наличность попадется на глаза сотруднику ГИБДД, не исключено, что это станет поводом для подозрения человека в соврешении противозаконных действий. В этом случае автовладельца могут задержать для выяснения обстоятельств происхождения денежек.
Уверения гражданина в том, например, в том, что он получил наличность по наследству, могут легко проверить по базам Федеральной налоговой службы. А вот если водитель скажет, что долгие годы копил эти деньги, то в этом удостовериться будет уже сложнее.
Напомним, что у полицейских есть право задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления на срок не более 48 часов (ст. 14 Закона РФ «О полиции»). Но не факт, что человека непременно «арестуют». Как минимум, стражи порядка могут осведомиться по текущим ориентировкам, не было ли в близлежащих районах зафиксированы факты ограбления или разбоя. Кроме того, гражданина скорее всего «пробьют» по базам данных МВД и все той же Федеральной налоговой службы.
Даже не исключено, что возникнет надобность отправить купюры на экспертизу, и это может занять достаточно много времени. При этом на подозреваемого должны оформить протокол о задержании.
В любом случае, внушительная сумма денег, попавшаяся на глаза представителям правоохранительных органов, станет поводом для подозрений. Следовательно, будьте готовы, что вас задержат на некоторое время. Из этого можно сделать вывод, что если уж вам придется перевозить наличность, то лучше позаботиться, чтобы ценный груз никому не попался на глаза. Но гораздо разумнее хранить деньги на банковской карте.