Почему водитель при встрече с гаишником должен смотреть ему в глаза

Это худший невербальный знак, который способен только навредить человеку, если он общается с должностным лицом. Даже, если страж порядка ничего не знает о признаках интимного взгляда, глаза, направленные вниз (так же, как и блуждающие зрачки), всегда выдают неуверенность в себе и свидетельствуют о скрытой вине человека. А это основательный повод для подозрений, так что никогда не прячьте глаза от гаишника и не смотрите ниже его подбородка.

Социальный взгляд, направленный уже в лицо, но не в глаза, а в нижнюю его часть, также не самый лучший вариант при общении с полицейским. Прежде всего потому, что собеседник не почувствует в вас должной меры решительности и уверенности в себе. А в некоторых случаях такой взгляд даже может выглядеть излишне фамильярным.

Наиболее предпочтительным в такой ситуации будет деловой взгляд — открытый спокойный и уравновешенный взор в глаза собеседника. Это будет означать, что вы уверенны в себе, вам нечего скрывать и бояться, и вы полностью открыты к общению. Необязательно смотреть на него «стеклянными» зрачками, не моргая. Достаточно несколько раз заглянуть в глаза человека, показав что вы от него не прячетесь.

Конечно, не менее важно, что вы будете при этом говорить, поэтому здравая и взвешенная речь, нейтральная интонация и полное спокойствие помогут вам владеть ситуацией и стать хозяином положения.