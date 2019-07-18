Почему водитель при встрече с гаишником должен смотреть ему в глаза

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Психологи различают три типа взглядов — деловой, социальный и интимный. Упаси вас Боже использовать в разговоре с полицейским последний вариант. Учтите, опытный сотрудник ГИБДД, как правило, — всегда прекрасный психолог и уж точно владеет хотя бы азами невербального общения. А если вы еще не знаете, что такое интимный взгляд, портал «АвтоВзгляд» вам об этом расскажет.
Иван Флягин

При разговоре двух незнакомых людей, особенно в ситуации, где может иметь место давление и манипуляция с одной из сторон, очень важно использовать невербальные знаки, которые на подсознательном уровне выдают настрой и намерения человека. Причем взгляды, позы, жесты, несут гораздо больше информации о личности, чем привычные всем слова.

А поскольку глаза — это зеркало души, то именно они в первую очередь отражают внутреннее состояние человека. И если, при разговоре с сотрудником ГИБДД ваши очи направлены в область ниже уровня его подбородка или еще ниже, то он может растолковать это, как интимный взгляд, свидетельствующий о вашем, прямо скажем, нездоровом интересе.

Это худший невербальный знак, который способен только навредить человеку, если он общается с должностным лицом. Даже, если страж порядка ничего не знает о признаках интимного взгляда, глаза, направленные вниз (так же, как и блуждающие зрачки), всегда выдают неуверенность в себе и свидетельствуют о скрытой вине человека. А это основательный повод для подозрений, так что никогда не прячьте глаза от гаишника и не смотрите ниже его подбородка.

Социальный взгляд, направленный уже в лицо, но не в глаза, а в нижнюю его часть, также не самый лучший вариант при общении с полицейским. Прежде всего потому, что собеседник не почувствует в вас должной меры решительности и уверенности в себе. А в некоторых случаях такой взгляд даже может выглядеть излишне фамильярным.

Наиболее предпочтительным в такой ситуации будет деловой взгляд — открытый спокойный и уравновешенный взор в глаза собеседника. Это будет означать, что вы уверенны в себе, вам нечего скрывать и бояться, и вы полностью открыты к общению. Необязательно смотреть на него «стеклянными» зрачками, не моргая. Достаточно несколько раз заглянуть в глаза человека, показав что вы от него не прячетесь.

Конечно, не менее важно, что вы будете при этом говорить, поэтому здравая и взвешенная речь, нейтральная интонация и полное спокойствие помогут вам владеть ситуацией и стать хозяином положения.

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18 июля 2019
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