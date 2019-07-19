Перед камерами-треногами в кустах появятся предупреждающие таблички

Чтобы ликвидировать беспредел в сфере использования мобильных камер автоматической фиксации нарушений ПДД, потребовалось вмешательство Президента.
Максим Строкер

Стали известны подробности поручений ведомствам, принятых на заседании Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося движения 27 июня. Помимо прочих пунктов, в итоговом документе говорится о необходимости до февраля 2020-го года разработать и ввести требование обязательного информирования водителей о местах размещения камер. И самое главное, об обозначении комплексов дорожными знаками. При нарушении этого правила штраф с такой камеры оформляться не должен.

На данный момент только стационарные камеры автоматической фиксации обозначены соответствующими предупреждающими знаками. Смысла в них мало, поскольку «анонсы» вывешивают всего за 50 метров от места установки комплекса. Если машина превышает скоростной режим, то в момент, когда ее водитель замечает предупреждение, «камера», скорее всего, уже зафиксировала нарушение и что-либо предпринимать уже поздно.

Теперь подобная система оповещения должна заработать и в отношении мобильных комплексов автоматической фиксации, пресловутых «треног» — сейчас о них никто не обязан предупреждать водителей. В ходе Госсовета Владимир Путин призвал камеры «не скрывать». При том, что подобная тактика — «камеры кустах» — практикуется на дорогах России уже многие годы, вызывая гнев и раздражение водителей. Но теперь, раз старший сказал, порядка в этом вопросе станет больше.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП
19 июля 2019
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