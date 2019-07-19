Перед камерами-треногами в кустах появятся предупреждающие таблички

Стали известны подробности поручений ведомствам, принятых на заседании Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося движения 27 июня. Помимо прочих пунктов, в итоговом документе говорится о необходимости до февраля 2020-го года разработать и ввести требование обязательного информирования водителей о местах размещения камер. И самое главное, об обозначении комплексов дорожными знаками. При нарушении этого правила штраф с такой камеры оформляться не должен.

На данный момент только стационарные камеры автоматической фиксации обозначены соответствующими предупреждающими знаками. Смысла в них мало, поскольку «анонсы» вывешивают всего за 50 метров от места установки комплекса. Если машина превышает скоростной режим, то в момент, когда ее водитель замечает предупреждение, «камера», скорее всего, уже зафиксировала нарушение и что-либо предпринимать уже поздно.

Теперь подобная система оповещения должна заработать и в отношении мобильных комплексов автоматической фиксации, пресловутых «треног» — сейчас о них никто не обязан предупреждать водителей. В ходе Госсовета Владимир Путин призвал камеры «не скрывать». При том, что подобная тактика — «камеры кустах» — практикуется на дорогах России уже многие годы, вызывая гнев и раздражение водителей. Но теперь, раз старший сказал, порядка в этом вопросе станет больше.