Что грозит за повреждение камеры фиксации нарушений ПДД

С одной стороны, это можно считать реакцией на несправедливость, потому как граждане давно устали от массового потока «писем счастья» с сомнительными протоколами и штрафами, которые в современных условиях крайне сложно обжаловать.

К тому же все чаще приходится подозревать чиновников МВД в организации серых схем по установке и обслуживанию дорожных видеокамер с привлечением частных коммерческих структур. В результате чего целью использования средств фото- и видеофиксации становится не профилактика правонарушений, а прибыль в виде сбора максимального количества штрафов. Недавно Президент РФ призвал не прятать камеры на дорогах и напомнил, что они устанавливаются для снижения аварийности, а не для того, чтобы подводить водителей под штраф.

С другой стороны, самостоятельные разборки с треногами никак нельзя считать решением этой проблемы, тем более, что за умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба (более 5000 рублей), грозит уголовный срок.