Что грозит за повреждение камеры фиксации нарушений ПДД

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Степень раздражения российских водителей дорожными камерами фото-и видеофиксации достигла таких масштабов, что им объявлена настоящая война. Сводки о фактах повреждения этих устройств регулярно приходят со всех уголков России: их разбивают битами, закидывают камнями и даже обстреливают из боевого оружия. Какое наказание грозит по закону за такие действия, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

С одной стороны, это можно считать реакцией на несправедливость, потому как граждане давно устали от массового потока «писем счастья» с сомнительными протоколами и штрафами, которые в современных условиях крайне сложно обжаловать.

К тому же все чаще приходится подозревать чиновников МВД в организации серых схем по установке и обслуживанию дорожных видеокамер с привлечением частных коммерческих структур. В результате чего целью использования средств фото- и видеофиксации становится не профилактика правонарушений, а прибыль в виде сбора максимального количества штрафов. Недавно Президент РФ призвал не прятать камеры на дорогах и напомнил, что они устанавливаются для снижения аварийности, а не для того, чтобы подводить водителей под штраф.

С другой стороны, самостоятельные разборки с треногами никак нельзя считать решением этой проблемы, тем более, что за умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба (более 5000 рублей), грозит уголовный срок.

Согласно ч. 1 ст. 167 УК РФ за это предусмотрены следующие виды наказаний: штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Во избежание всего этого в регионах местные «робин гуды» используют другие различные способы парализовать работу камер — в основном только тех, что доступны и установлены на треногах, а не подвешены на высоких конструкциях. Недовольный народ заклеивает скотчем объективы и закрашивает их аэрозольной краской, рискуя быть наказанными по другой ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Ее первая часть предусматривает штраф до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Некоторые смельчаки додумываются загораживать камеры автомобилями, паркуя их вплотную к устройствам. Формально, если в этом случае стоянка транспортного средства не противоречит ПДД, водитель закон не нарушает. Но чаще всего треноги уставнавливают там, где остановка машин запрещена.

Кстати, борцы — то ли за снижение аварийности, то ли за пополнение бюджета — все чаще используют антивандальные меры, включая установку дополнительной, иногда скрытой, видеокамеры, которая фиксирует все, что происходит в близлежащей зоне вокруг устройства.

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22 июля 2019
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