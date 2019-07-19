Три вредных привычки водителя, от которых уродуются двери в машине

Водитель пользуется дверями своей машины, как минимум, пару раз в день при входе и выходе, но, как ни странно, каждый делает это по-разному. Поэтому одним автовладельцам приходится в новой машине уже через год чинить замки и ремонтировать провисшие двери, а другие подолгу ездят на подержанных экземплярах и не знают этих проблем. Увеличить ресурс дверных механизмов можно легко и просто, если отказаться от трех вредных привычек.

Не хлопать!

Великовозрастных автовладельцев, когда-то пересевших с советских «Жигулей» на иномарки, еще понять можно — сила привычки. Чтобы с первого раза закрыть дверь в старых тольяттинских «Ладах», сил требовалось много. Но откуда у наших молодых людей страстное желание со всей дури хлопать дверьми в машине — остается загадкой. Неужели так трудно догадаться, что от этого страдают замки, которые с каждым хлопком изнашиваются и расшатываются.