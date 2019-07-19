Три вредных привычки водителя, от которых уродуются двери в машине

Бережное отношение к любой вещи существенно продлевает ее жизнь, тем более, если речь идет об автомобиле. Поэтому самый лучший способ сэкономить на ремонте машины — это аккуратно ее эксплуатировать. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» напоминает, как можно увеличить ресурс дверных механизмов автомобиля.
Водитель пользуется дверями своей машины, как минимум, пару раз в день при входе и выходе, но, как ни странно, каждый делает это по-разному. Поэтому одним автовладельцам приходится в новой машине уже через год чинить замки и ремонтировать провисшие двери, а другие подолгу ездят на подержанных экземплярах и не знают этих проблем. Увеличить ресурс дверных механизмов можно легко и просто, если отказаться от трех вредных привычек.
Не хлопать!
Великовозрастных автовладельцев, когда-то пересевших с советских «Жигулей» на иномарки, еще понять можно — сила привычки. Чтобы с первого раза закрыть дверь в старых тольяттинских «Ладах», сил требовалось много. Но откуда у наших молодых людей страстное желание со всей дури хлопать дверьми в машине — остается загадкой. Неужели так трудно догадаться, что от этого страдают замки, которые с каждым хлопком изнашиваются и расшатываются.
Не облокачиваться!
Даже если ваша комплекция миниатюрна, и ваш вес не превышает нормы, не стоит сверху вниз облокачиваться на открытые двери машины. Чаще всего люди этого просто не замечают — особенно при выходе и посадке, когда всем телом опираются на ручку или внутренюю панель. Нередко желание облокотиться на верхнюю планку открытой двери возникает у многих молодых людей при разговоре с приятелем на парковке. Учтите — чем чаще вы будете это делать, тем быстрее провиснут двери вашего авто.
Не открывать до упора!
Некоторые водители так торопятся покинуть машину, что, открывая двери, сильно их толкают. В результате они распахиваются до упора, предельно перегружая петли. Иногда это происходит при сильном ветре, поэтому в любом случае их лучше всегда придерживать. Но хуже всего, когда человек облокачивается на внутреннюю панель открытой до упора двери, оказывая сильное давление на петли. С такой привычкой они долго не проживут: двери быстро провиснут и у них появится люфт.