Почему у гаишников при несении службы всегда должен быть нагрудный знак

Фото avtoprobeg.pp.ua
Всем моторизованным россиянам хорошо известно, что каждый сотрудник ГИБДД обязан во время дежурств нагрудный значок, на котором указан его личный номер. Этот атрибут входит в обязательное обмундирование не только служащих дорожной полиции, но и всех остальных подразделений МВД. Что такой нагрудный жетон обозначает и зачем он нужен, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Денис Халфин

Золотистого цвета «жетон» круглой формы висит на левой стороне полицейского кителя. В его центре изображена эмблема МВД с двуглавым орлом и короной, а в нижней части под надписью «ДПС» указан код региона (первые две цифры; например, 77 — это Москва) и четырехзначный личный номер сотрудника.

Обратите внимание, что у других подразделений МВД служебный нагрудный знак — овальный и содержит дополнительную буквенную аббревиатуру, обозначающую регион. Благодаря личному номеру, указанному на нагрудном жетоне, каждый гражданин может идентифицировать любого сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах.

Закон запрещает стражу порядка исполнять свои обязанности без этого атрибута форменного обмундирования, поэтому любой человек может определить личность служивого без проверки удостоверения: для этого необходимо сделать письменный запрос в местное отделение полиции.

Согласно Приказу МВД от 22 июля 2011 г. N 868 «Об утверждении нагрудных знаков сотрудников полиции», служебные книги их учета и выдачи считаются документами строгой отчетности. Жетон закрепляется за каждым полицейским, а при увольнении или переводе на другое место службы сотрудник обязан сдать его.

По каждому факту утраты, порчи, передачи нагрудного знака другим лицам, использования его в корыстных целях проводится служебная проверка. А виновные сотрудники полиции привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

группа разбора, произвол ГАИ, проверка документов, ГИБДД, мошенничество
21 августа 2019
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