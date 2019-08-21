Почему у гаишников при несении службы всегда должен быть нагрудный знак

Золотистого цвета «жетон» круглой формы висит на левой стороне полицейского кителя. В его центре изображена эмблема МВД с двуглавым орлом и короной, а в нижней части под надписью «ДПС» указан код региона (первые две цифры; например, 77 — это Москва) и четырехзначный личный номер сотрудника.

Обратите внимание, что у других подразделений МВД служебный нагрудный знак — овальный и содержит дополнительную буквенную аббревиатуру, обозначающую регион. Благодаря личному номеру, указанному на нагрудном жетоне, каждый гражданин может идентифицировать любого сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах.