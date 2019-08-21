М4 «Дон» и «Крымский мост» частично перекрывают из-за жары

Федеральное дорожное агентство Росавтодор распространило сообщение, что из-за сильной жары в Ростовской и Волгоградских областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и в республике Адыгея будет перекрыто движение по ряду крупных дорог для грузовых автомобилей.

Запрет будет вводиться в дневное время при температурах воздуха выше 32°С. В частности, запрещено движение будет по участкам трасс М-4 «Дон», А-146, А-147, Р-217 «Кавказ», Р-22 «Каспий» и ряду других. Запрет на движение тяжелого автотранспорта также может быть введен на «Крымском мосту» и подъездах к нему, а также на автодороге А-289 в Краснодарском крае.