Заработкам таксистов в России можно позавидовать

Специалисты Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации рассказали, что на сегодняшний день среднестатистический таксист ежемесячно зарабатывает 63 000 рублей.

Если брать в расчет только города-миллионники, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, то выручка драйвера поднялась с 35 000 в 2017 году до 63 000 рублей в 2018-м. В населенных пунктах с количеством жителей от 500 000 человек доход за то же время подскочил с 24 000 до 47 000. В обеих столицах на сегодняшний день таксист в среднем ежемесячно кладет в карман 83 000 рублей. Эксперты связывают увеличение заработных плат с ростом популярности агрегаторов такси.

Специалисты же компании по маркетинговым исследованиям рынков Discovery Research Group, как уже писал портал «АвтоВзгляд», говорят об обратном. Агрегаторы создали дополнительную нагрузку для водителей авто с шашечками. Тем, кто зарабатывает лишь извозом, приходится сидеть за «баранкой» не менее 10 часов за смену для того, чтобы сохранить свой прежний доход. Ведь согласно опросу тружеников «таксомоторного фронта», комиссия, которую должны платить водители агрегаторам, сильно выросла, а стоимость поездок, наоборот, снизилась.

Хотя тут, как говориться, не все так однозначно. Так, например, за одну и ту же поездку «Яндекс.Такси» выкатил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» счет на 491 рубль, Gett — на 633 ₽, а Maxim — 430 «деревянных».