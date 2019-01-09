Быстрые деньги: можно ли заработать, сдавая машину в аренду в такси

Фото prizyv.tv
Стоит ли связываться с такси, вкладывая кровно нажитые в парочку недорогих автомобилей? Машины ездят — деньги капают! Инвестиция? Пенсия? Нет! Бизнес по сдаче автомобилей в аренду требует вдумчивой работы и не подходит под описание пассивного дохода. К тому же в этой сфере очень много мошенников.
Эдуард Раскин

Мечта каждого — дело, которым не надо заниматься, но которое будет исправно приносить деньги. Лучше — по чуть-чуть, но каждый день. Капает и капает. Для многих именно таким предприятием стал автомобиль, сданный в аренду таксисту. Действительно, инвестиций минимум, а срок окупаемости — короткий. Год, два — и прибыль. Увы, не все так просто и прозрачно.

Начать с того, что одной покупки автомобиля мало. Нужно разобраться в законодательстве, купить дорогую страховку, подключиться к специальным сервисам. И, главное, найти водителя, который будет вежлив с автомобилем и клиентом, но честен с владельцем машины. Как показывает практика, это фактически невозможно.

Причина довольно уныла и прозаична: обладатель таких качеств не пойдет трудиться в такси. В эту сферу попадают люди, у которых в жизни случились пертурбации в стиле цунами, или они идут зарабатывать быстрые деньги, чтобы двигаться дальше, оставив опыт работы таксистом как можно глубже в своей памяти.

Фото gubdaily.ru

Быстрые деньги честным трудом заработать крайне сложно, поэтому в ход идут разного рода маневры, все как один не на пользу владельца машины. Начиная от «левака» (ну не будешь же целыми днями сверять маршруты), и заканчивая банальным угоном. Получил ключи, пожал руки и поминай, как звали.

За новый KIA Rio или Hyundai Solaris на разборке предложат немалые деньги, которых некоторым хватит для перезапуска своей жизни. Товар ходовой, запчасти нужны всем и всегда, долго искать покупателя на чужой автомобиль не придется. Одним словом — шанс, что маяк погаснет уже в первый день сотрудничества, очень высок. А вот страховать свои риски у нас пока не научились.

Знатоки, да и те, кто уже попробовал, убеждены, что отыскать того самого, своего водителя можно исключительно на машины уровня «бизнес». А это уже совсем другая инвестиция, соизмеримая с покупкой куда более понятно источника пассивного дохода — квартиры.

Но, допустим, повезло, и среди друзей, знакомых и родственников нашелся желающий поработать в такси. Человек, которому можно не только верить, но и машину доверить. Он вышел в рейс, пошли заказы. До того момента, как он наберет нужные баллы у агрегаторов и получит полноценную загрузку, пройдет время. И немало. Машине потребуется обслуживание и, вероятно, сезонный набор шин. Извольте вновь тряхнуть мошной. Подводя итоги полугодия, можно и не заметить прибыли!

Фото iphones.ru

Такси — тяжелая городская эксплуатация, сопряженная с повышенным износом и высокой аварийностью: машина постоянно находится в гуще событий и не должна простаивать. В самый ответственный момент случается ДТП. Жители мегаполисов знают, что «не ты — так в тебя». Простой, связанный с ремонтом, может обернуться не только финансовыми издержками, но и потерей того самого вежливого, пунктуального и честного водителя, которому уже предложили ездить на другой машине и больше зарабатывать. Либо покупать еще автомобилей, увеличивая свой парк, либо…

Вы вновь встаете к крутящемуся барабану. Опять начинается лотерея с мизерными шансами на успех. И так — по кругу. Пассивный источник дохода занимает все больше времени, забивая голову ненужными проблемами и мыслями. Среди которых главенствует одна единственная: «Зачем я в это ввязался»?

Сотрудники полиции констатируют, что в Москве каждый день происходит минимум 5 аварий с участием автомобилей такси. Среди водителей желтых машин преобладают выходцы из Средней Азии, многие из которых работают парами и даже тройками по одной лицензии — автомобиль находится в движении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Количество угнанных такси может поспорить только с количеством украденных автомобилей каршеринга. Владельцы, которые сами отдали в руки мошенника ключи и документы, доказывают свои права через суд. Воистину, бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

аренда автомобиля, такси
9 января 2019
204