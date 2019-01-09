Быстрые деньги: можно ли заработать, сдавая машину в аренду в такси

Мечта каждого — дело, которым не надо заниматься, но которое будет исправно приносить деньги. Лучше — по чуть-чуть, но каждый день. Капает и капает. Для многих именно таким предприятием стал автомобиль, сданный в аренду таксисту. Действительно, инвестиций минимум, а срок окупаемости — короткий. Год, два — и прибыль. Увы, не все так просто и прозрачно.

Начать с того, что одной покупки автомобиля мало. Нужно разобраться в законодательстве, купить дорогую страховку, подключиться к специальным сервисам. И, главное, найти водителя, который будет вежлив с автомобилем и клиентом, но честен с владельцем машины. Как показывает практика, это фактически невозможно.

Причина довольно уныла и прозаична: обладатель таких качеств не пойдет трудиться в такси. В эту сферу попадают люди, у которых в жизни случились пертурбации в стиле цунами, или они идут зарабатывать быстрые деньги, чтобы двигаться дальше, оставив опыт работы таксистом как можно глубже в своей памяти.