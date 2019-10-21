Когда гаишники имеют право приходить к водителю домой

Звонить или стучаться к вам в квартиру может кто угодно, но главный вопрос в том, с какими требованиями это делают. К тому же почти во всех случаях у гражданина есть право просто не открывать дверь и не реагировать на звонки. И даже если «на огонек» настойчиво напрашивается страж порядка, следует знать, что, согласно ФЗ «О полиции», служивые не вправе вторгаться в жилые помещения помимо воли проживающих там людей, и они должен соблюдать неприкосновенность частного жилища. Но это только на бумаге, а в реальности к любому гражданину любой сотрудник МВД может ворваться в дом только на том основании, что человека подозревают в каком-нибудь преступлении.
Ведь тот же закон «О полиции» (ст. 15 ФЗ) позволяет взломать дверь без ордера в четырех ситуациях: для спасения жизни граждан и их имущества; для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; для пресечения преступления; для установления обстоятельств несчастного случая.
Что касается сотрудников ГИБДД, то, как и полицейским других структур МВД, им никакой закон не запрещает приходить к гражданам домой по служебным делам. Однако, как показывает практика, таким правом гаишники пользуются крайне редко.
Разве что в случаях, когда речь идет об экстремальных случаях. Например, злостному нарушителю удалось скрыться от погони ГИБДД, доехать до своего двора, бросить машину и запереться дома. Застав его по горячим следам в квартире, инспекторы ДПС имеют законное право злодея задержать, и, конечно, в этом случае дело вряд ли ограничится одной только проверкой документов.
В иных ситуациях глупо требовать соблюдения ПДД от автовладельца, сидящего дома и не имеющего в данный момент статуса водителя. И уж тем более не только бессмысленно, но и противозаконно заставлять его дома проходить медосвидетельствование.
Вместе с тем, нельзя не учитывать и тот факт, что сотрудником ГИБДД может быть не только постовой в желтом жилете, дежурящий на обочине проезжей части и отлавливающий нарушителей. Ведь ГИБДД — это целая структура МВД, состоящя не только из ДПС, но и из ряда других подразделений, скажем, розыска автотранспорта. Как раз его сотрудники имеют больше оснований навестить частное лицо, представляющее интерес для следствия, с целью сбора информации. Но в любом случае, прежде чем войти в частное жилище, каждый полицейский должен предъявить служебное удостоверение и подробно обозначить цель визита.