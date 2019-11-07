За что автовладелец может подать в суд на производителя

Речь идет об обнаружении недостатках, которые не были оговорены продавцом при сделке, а следовательно товар оказался ненадлежащего качества. В соответствии с пунктом 1 статьи 475 Гражданского кодекса, в этом случае покупатель вправе на свое усмотрение требовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение этих дефектов.

В то же время статья 18 Закона «О защите прав потребителей» говорит о том, что в отношении технически сложного товара, коим является транспортное средство, автовладелец может выдвинуть аналогичные требования в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. Если в приведенных случаях продавец или производитель игнорирует подобные обращения покупателя, последний имеет право подать на них в суд.

Не стоит отчаиваться, если новый автомобиль серьезно «закапризничал» по истечении указанного срока. Владелец может выдвигать вышеуказанные претензии при обнаружении существенного недостатка товара.