За что автовладелец может подать в суд на производителя

Речь идет об обнаружении недостатках, которые не были оговорены продавцом при сделке, а следовательно товар оказался ненадлежащего качества. В соответствии с пунктом 1 статьи 475 Гражданского кодекса, в этом случае покупатель вправе на свое усмотрение требовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение этих дефектов.
В то же время статья 18 Закона «О защите прав потребителей» говорит о том, что в отношении технически сложного товара, коим является транспортное средство, автовладелец может выдвинуть аналогичные требования в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. Если в приведенных случаях продавец или производитель игнорирует подобные обращения покупателя, последний имеет право подать на них в суд.
Не стоит отчаиваться, если новый автомобиль серьезно «закапризничал» по истечении указанного срока. Владелец может выдвигать вышеуказанные претензии при обнаружении существенного недостатка товара.
Под этим подразумевается дефекты, для устранения которых потребуется больше 45 дней, а также неисправности, выявленные более одного раза и повторяющиеся после ремонта. Если продавец нарушил указанные сроки ремонта, закон также будет на стороне потребителя.
И еще один важный момент: автовладелец имеет право отказаться от машины и требовать возмещения, если в течение каждого года гарантийного срока у него не было возможности на ней ездить в совокупности более тридцати дней. Речь идет о времени, в течение которого машина простаивала в ремонте.
Столкнувшись хотя бы с одним из перечисленных случаев, у собственника есть право предъявлять вышеуказанные требования и при необходимости подавать в суд. Чем больше у него будет кассовых чеков, счетов, актов, результатов независимых экспертиз и прочих письменных свидетельств об обнаруженных неисправностях и проведенном ремонте, тем выше его шансы выиграть суд.
Что касается подобных проблем по истечении срока гарантии, то исходя из судебной практики, неисправный автомобиль можно вернуть производителю и в этом случае. Но при одном условии — если покупатель докажет, что обнаруженный дефект появился до передачи авто в его руки или по любым причинам, возникшим до того момента.