Едем в гости: FIAT Doblo пробует себя в гостиничном бизнесе

– Ух, ты, сколько места!, — в сердцах вскрикнул Игорь, открыв распашные двери багажного отделения FIAT Doblo. — Так здесь же еще задний ряд сидений складывается в пол? Это ж настоящий грузовик!…

Предприниматель неслучайно обратил внимание прежде всего на вместительность автомобиля, так как именно эта характеристика для него особенно актуальна. Коренной житель Переславля Игорь построил комфортабельный гостевой домик «Калинова горка» недалеко от центра города.

Мини-отель вмещает четыре уютных двухэтажных номера со всеми удобствами. Сразу бросается в глаза, что здесь окультурен каждый квадратный сантиметр: и на благоустроенной прилегающей территории, и на красочном фасаде домика, и во внутренних помещениях гостиницы.