Едем в гости: FIAT Doblo пробует себя в гостиничном бизнесе

– Ух, ты, сколько места!, — в сердцах вскрикнул Игорь, открыв распашные двери багажного отделения FIAT Doblo. — Так здесь же еще задний ряд сидений складывается в пол? Это ж настоящий грузовик!…
Предприниматель неслучайно обратил внимание прежде всего на вместительность автомобиля, так как именно эта характеристика для него особенно актуальна. Коренной житель Переславля Игорь построил комфортабельный гостевой домик «Калинова горка» недалеко от центра города.
Мини-отель вмещает четыре уютных двухэтажных номера со всеми удобствами. Сразу бросается в глаза, что здесь окультурен каждый квадратный сантиметр: и на благоустроенной прилегающей территории, и на красочном фасаде домика, и во внутренних помещениях гостиницы.
Над декором на славу постаралась жена Наталия — художник-дизайнер по образованию. Профессиональный подход и чувство прекрасного налицо: каждый из апартаментов оформлен в определенном стиле и с безупречным вкусом. При это, что весьма актуально, уют и комфорт миниотеля «Калинова горка» предлагается по вполне демократичным ценам. Хочется верить, что это только начало перспективного семейного дела.
Как признается Игорь, успешный гостиничный бизнес почти всегда связан со строительством и ремонтом, когда центральное место занимает своевременная доставка стройматериалов и инструментов. Во-вторых, содержание даже небольшого мини-отеля требует регулярного обновления расходных материалов — те же санитарные и гигиенические средства всегда выгодно закупать оптом большими коробками. В-третьих, в гостиничном хозяйстве в любой момент могут потребоваться услуги по трансферу — для индивидуальных экскурсий по городу и его окрестностям, да и для прочих нужд постояльцев.
– FIAT Doblo Panorama — прекрасный вариант практичного универсального авто, который легко превращается из пассажирского «трансфера» во вместительный грузовичок. В нашем деле это как раз то, что надо, — признается Игорь. — Например, утром я доставил очередную партию хозтоваров, а вечером мне нужно везти гостей на экскурсию — и со всем этим прекрасно справится FIAT Doblo.
Кстати, великолепная обзорность, благодаря огромной площади остекления салона машины, придется очень кстати во время индивидуальных поездок с гидом. Также может возникнуть необходимость доставить «безлошадных» гостей до ближайшей железнодорожной станции либо до автовокзала или привезти отдыхающих в гостиницу после праздничного ужина в местном ресторане. Так что весьма уместно за считанные секунды превратить свою «рабочую лошадку» из рабочего грузовичка в комфортное такси. Одним выстрелом убиваем двух зайцев, потому что не нужно тратиться отдельно на пассажирское такси и хозяйственный фургон. Все это благополучно совмещается в FIAT Doblo Panorama. На мой взгляд — очень удачный автомобиль…
Остался доволен Игорь и ездовыми характеристиками «итальянца». Проехавшись по асфальтовым улицам и грунтовым дорожкам родного города, он приятно удивился комфортному управлению и всеядной подвеске FIAT Doblo:
— Когда-то в молодости я учился водительскому мастерству на машинах с ручной коробкой передач, а сейчас уже забыл, как на них ездят, поскольку давно пользуюсь транспортом на «автомате». Однако на FIAT Doblo прежние навыки легко дают о себе знать — а все благодаря четкой работе шестиступенчатой «механики». Скорости фиксируются легко и просто, сцепление — предельно внятное и совсем не капризное, так что управлять такой машиной — одно удовольствие. И самое главное, что мягкая, но собранная подвеска прекрасно справляется как с разбитым асфальтом, так и кочками на грунтовке…
А супруга Игоря Наталия, как дипломированный художник, добавила, что гармоничный внешний облик FIAT Doblo вселяет только позитив и дружелюбие, так что он прекрасно вписывается в городской пейзаж старинного города и его живописные окрестности.