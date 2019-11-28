Предложен новый способ бесплатного проезда по платным трассам

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике депутат Ярослав Нилов сообщил порталу «АвтоВзгляд» о подготовке законопроекта, касающегося проезда по платным трассам машин, перевозящих инвалидов. Поправки в закон «О социальной защите инвалидов» позволят сделать бесплатным использование платных трасс для владельцев автомобилей, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид».

— В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьезной мерой поддержки для этой категории граждан, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» депутат.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в России должен заработать единый реестр граждан с инвалидностью. Со временем в эту электронную базу могут быть внесены и данные о транспортных средствах принадлежащих или перевозящих людей с ограниченными возможностями.