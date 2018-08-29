Знак «Инвалид» стал именным и бесценным

Отныне знак «Инвалид», наклеиваемый на стекло машины, перевозящей людей с физическими ограничениями, нельзя будет свободно приобрести в магазине.

Его теперь будут выдавать специальные государственные медкомиссии. Опознавательный знак «Инвалид», который обычно наклеивается на заднее стекло авто, подтверждает право на бесплатную парковку машины, управляемой инвалидом I, II или III группы.

Такой знак полагается и транспортным средствам, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов. Теперь на знаке «Инвалид» должен быть указан идентификационный реквизит, дата окончания срока действия знака, фамилия, имя, отчество инвалида или ребенка-инвалида, дата рождения, серия и номер справки, группа инвалидности, срок ее установления и дата выдачи знака.

Оформлять знак будут исключительно в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, а именно: в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, Главных бюро медико-социальной экспертизы, а также в бюро медико-социальной экспертизы городов и районов, являющихся филиалами главных бюро. Знак оформят в бюро по месту жительства, пребывания или проживания инвалида (ребенка-инвалида) в течение одного месяца после регистрации заявления.

Выдаваться знак будет на руки в течение одного рабочего дня со дня его оформления.