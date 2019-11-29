Что делать, если водитель неоправданно долго занимает колонку на АЗС

Формально, гражданин, заставляющий себя ждать на АЗС, закон не нарушает. Если бы он своей машиной перегородил проезд между заправочными колонками, то тогда его можно было бы привлечь по пункту 12.4 ПДД, запрещающему перекрывать движение другим транспортным средствам. На эту тему портал «АвтоВзгляд» писал в отдельном материале. Если же машину, оставленную у колонки, можно объехать, то ПДД не нарушены.

Узаконенный регламент, который бы регулировал для водителя конкретный лимит времени, затраченного на процесс заправки автомобиля, на сегодняшний день отсутствует. При внутренних аналитических расчетах в работе АЗС на такую процедуру отводится в среднем 2,5 – 3 минуты. Это при условии отсутствия очередей и с учетом оплаты по факту залива топлива.

Хотя в правилах эксплуатации некоторых АЗС указано, что прежде чем пользоваться кафе, магазином или туалетом, следует освободить доступ к колонке и поставить заправленную машину на обозначенное парковочное место.