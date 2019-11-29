Что делать, если водитель неоправданно долго занимает колонку на АЗС

Формально, гражданин, заставляющий себя ждать на АЗС, закон не нарушает. Если бы он своей машиной перегородил проезд между заправочными колонками, то тогда его можно было бы привлечь по пункту 12.4 ПДД, запрещающему перекрывать движение другим транспортным средствам. На эту тему портал «АвтоВзгляд» писал в отдельном материале. Если же машину, оставленную у колонки, можно объехать, то ПДД не нарушены.
Узаконенный регламент, который бы регулировал для водителя конкретный лимит времени, затраченного на процесс заправки автомобиля, на сегодняшний день отсутствует. При внутренних аналитических расчетах в работе АЗС на такую процедуру отводится в среднем 2,5 – 3 минуты. Это при условии отсутствия очередей и с учетом оплаты по факту залива топлива.
Хотя в правилах эксплуатации некоторых АЗС указано, что прежде чем пользоваться кафе, магазином или туалетом, следует освободить доступ к колонке и поставить заправленную машину на обозначенное парковочное место.
Обычно подобные инструкции вывешиваются для общего ознакомления в помещениях станций, но их мало, кто читает. Кстати, указанное правило редко, когда контролируют сами сотрудники АЗС. Мало того, зачастую кассиры способствуют задержке клиентов, когда во время взаиморасчетов предлагают им купить кофе. При этом далеко не все сотрудники предупреждают водителей, что после заправки им следует отогнать машину на парковку, пока напиток готовится. Почти всегда клиенты ждут его, не отходя от кассы, задерживая других людей.
Что касается решения этой проблемы, то в инструкции оператора АЗС черным по белому прописана обязанность бесперебойного обеспечения топлива клиентам. Так что, если вам в очереди придется кого-то слишком долго ждать, смело обращайтесь к сотруднику, чтобы он немедленно принял соответствующие меры — это входит в его обязанность.
Кстати на одной из столичных заправок водитель таким образом буквально спас человеку жизнь. Пожилой автовладелец после оплаты топлива заперся в туалете, где ему стало плохо, и он потерял сознание. Водитель, ожидавший в очереди, вовремя пожаловался заправщику на долгое отсутствие незнакомца. Сотрудник тут же спохватился, в результате чего больного удалось найти, и врачи ему спасли жизнь. Если бы помощь задержалась, человек бы умер. Так что бывает и такое.