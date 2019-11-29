Как ГИБДД реагирует на водителей, пьющих кофе за рулем

А ведь в кофе необязательно добавлять коньяк, чтобы слегка опьянеть. Безусловно, каждый организм в этом смысле реагирует на кофеин по-своему. Но даже молодому и здоровому человеку достаточно выпить чашечку-другую крепко заваренного напитка, чтобы почувствовать особую бодрящую эйфорию.

А уж если насладиться этим делом натощак, да с сигареткой, то праздник точно обеспечен, и жизнь совсем наладится. Правда, на короткое время. Главное в таком состоянии — на полном ходу не пролить на себя кипяток, иначе эта радость грозит быть последней в жизни.

Неслучайно учеными доказано, что кофеин обладает наркотическими свойствами, а его эффект воздействия на организм сродни алкоголю. Он также расширяет вены, разгоняет кровь, в результате чего у человека появляется чувство эйфории. И чем крепче кофе, тем сильнее результат.

Так что несмотря на разрешение пить его за рулем, в дороге злоупотреблять им не следует. К тому же вид водителя, который на ходу аппетитно отхлебывает горячий капучино, закрывая стаканом половину лица, вряд ли оставит равнодушным сотрудников ГИБДД. Проверка документов и краткая лекция о безопасности дорожного движения ему обеспечена.