Как ГИБДД реагирует на водителей, пьющих кофе за рулем

Вопросы эти совсем не праздные. Ведь одно дело — получать удовольствие от ароматного напитка, стоя в вялотекущей пробке, и другое — увлекаться им на скорости при оживленном движении. По сути, стакан в руке водителя можно сравнить с мобильным телефоном. Разница лишь в том, что, отхлебывая кофе, человек иногда запрокидывает назад голову, полностью ограничивая себе обзор и теряя контроль над ситуацией, а общаясь по смартфону, он просто отвлекается на разговор.
В обоих случаях его внимание рассеивается, и это чревато серьезным ДТП. Тем не менее, если за использование телефона для водителя предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (ст.12.36.1 КоАП), то за распитие напитков во время движения ему ничего не грозит. К счастью для шоферской братии, ПДД не запрещают есть и пить за рулем, если, конечно, речь не идет об алкоголе.
А ведь в кофе необязательно добавлять коньяк, чтобы слегка опьянеть. Безусловно, каждый организм в этом смысле реагирует на кофеин по-своему. Но даже молодому и здоровому человеку достаточно выпить чашечку-другую крепко заваренного напитка, чтобы почувствовать особую бодрящую эйфорию.
А уж если насладиться этим делом натощак, да с сигареткой, то праздник точно обеспечен, и жизнь совсем наладится. Правда, на короткое время. Главное в таком состоянии — на полном ходу не пролить на себя кипяток, иначе эта радость грозит быть последней в жизни.
Неслучайно учеными доказано, что кофеин обладает наркотическими свойствами, а его эффект воздействия на организм сродни алкоголю. Он также расширяет вены, разгоняет кровь, в результате чего у человека появляется чувство эйфории. И чем крепче кофе, тем сильнее результат.
Так что несмотря на разрешение пить его за рулем, в дороге злоупотреблять им не следует. К тому же вид водителя, который на ходу аппетитно отхлебывает горячий капучино, закрывая стаканом половину лица, вряд ли оставит равнодушным сотрудников ГИБДД. Проверка документов и краткая лекция о безопасности дорожного движения ему обеспечена.