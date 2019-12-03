За малолетних детей, сидящих за рулем авто, ответят родители. Тюрьмой

Разумеется, сажать в тюрьму будут не самих детишек-шоферов, а их родителей, пустивших за руль несовершеннолетних и «бесправных» автолюбителей.
С 2012-го по 2018 годы аварий с погибшими и пострадавшими по вине находившихся за рулем детей стало без малого на 50% больше.
Во всяком случае, на этом настаивает преподаватель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Алексей Добренков.
Вероятно, ответственности, предусмотренной сегодня российским законодательством, попросту недостаточно — интернет кишит видеороликами с участием детей, управляющих машинами, причем при весьма экстремальных условиях.
Согласно ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, передача управления автомобилем лицу, не имеющему водительского удостоверения, карается штрафом в размере 30 000 рублей.
В ближайшем будущем эта санкция может быть дополнена более суровой — за повторную передачу руля придется отправиться в места не столь отдаленные. Правда, о сроках заключения под стражу пока не сообщается.