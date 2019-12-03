За малолетних детей, сидящих за рулем авто, ответят родители. Тюрьмой

Фото: АвтоВзгляд
В связи с тем, что в последнее время участились случаи передачи управления транспортными средствами не имеющим водительских прав детям, а порой и совсем маленьким, предложено введение уголовной ответственности. Вплоть до лишения свободы.

Разумеется, сажать в тюрьму будут не самих детишек-шоферов, а их родителей, пустивших за руль несовершеннолетних и «бесправных» автолюбителей.

С 2012-го по 2018 годы аварий с погибшими и пострадавшими по вине находившихся за рулем детей стало без малого на 50% больше.

Во всяком случае, на этом настаивает преподаватель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Алексей Добренков.

Фото: АвтоВзгляд

Вероятно, ответственности, предусмотренной сегодня российским законодательством, попросту недостаточно — интернет кишит видеороликами с участием детей, управляющих машинами, причем при весьма экстремальных условиях.

Согласно ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, передача управления автомобилем лицу, не имеющему водительского удостоверения, карается штрафом в размере 30 000 рублей.

В ближайшем будущем эта санкция может быть дополнена более суровой — за повторную передачу руля придется отправиться в места не столь отдаленные. Правда, о сроках заключения под стражу пока не сообщается.

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3 декабря 2019
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