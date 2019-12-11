5 беспроигрышных поводов для водителя подать в суд на городские службы

Все чаще среди правдолюбов находятся автовладельцы, которые вынуждены отсуживать у властей компенсации за ущерб, причиненный по вине чиновников. Мало того, в соответствии с законом, любой гражданин в таких случаях может рассчитывать еще и на выплаты за моральный ущерб, и такие прецеденты в судебной практике имеются. Главное — убедительно доказать суду наличие нравственных или физических страданий, причиненных действием или бездействием городских служб.

Яма

Согласно ГОСТу Р 50597−93, предельные размеры отдельных просадок, выбоин и ям на дорогах общего пользования не должны превышать 15 см длину, 60 см — в ширину, 5 см — в глубину (пункт 3.1.2). Если, колесо вашего автомобиля на полном ходу попало в такую яму, и в результате техническому состоянию машины нанесен ущерб, у вас имеется беспроигрышный повод подавать в суд на дорожную службу.