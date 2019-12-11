5 беспроигрышных поводов для водителя подать в суд на городские службы

Все чаще среди правдолюбов находятся автовладельцы, которые вынуждены отсуживать у властей компенсации за ущерб, причиненный по вине чиновников. Мало того, в соответствии с законом, любой гражданин в таких случаях может рассчитывать еще и на выплаты за моральный ущерб, и такие прецеденты в судебной практике имеются. Главное — убедительно доказать суду наличие нравственных или физических страданий, причиненных действием или бездействием городских служб.
Яма
Согласно ГОСТу Р 50597−93, предельные размеры отдельных просадок, выбоин и ям на дорогах общего пользования не должны превышать 15 см длину, 60 см — в ширину, 5 см — в глубину (пункт 3.1.2). Если, колесо вашего автомобиля на полном ходу попало в такую яму, и в результате техническому состоянию машины нанесен ущерб, у вас имеется беспроигрышный повод подавать в суд на дорожную службу.
А заодно вы в праве рассчитывать еще и на выплаты за причиненный моральный вред. Даже если, напрмиер, в результате инцидента пострадала одна лишь покрышка.
Открытый люк
Аналогичные основания для судебной тяжбы и моральной коменсации могут возникнуть у водителя и при ущербе, нанесенном автомобилю в результате попадания колесом в открытый люк. Подобное явление типично для дворов и жилых территорий — особенно в наших регионах, где нерадивые коммунальщики запросто могут по халатности оставить крышку полуоткрытой. Частенько в результате сантехнической аварии такая коварная засада может прятаться в луже, и, понятное дело, в этом случае шансы попасть в ловушку у водителя гораздо выше.
Сухостой
Чтобы в один прекрасный момент на городской парковке средь бела дня рухнуло старое сухое дерево, порой не требуется ни урагана, ни ледяного дождя.
За природную стихию все сделают нерадивые коммунальщики, которые забывают следить за своевременной ликвидацией сухостоя. Вековые стволы и ветви корежат кузова припаркованных машин круглый год — и это тоже беспроигрышный повод основательно проучить виновных.
Сосулька
По вине сотрудников жилищно-коммунальных структур на автомобили падают не только высохшие деревья, но и увесистые сосульки. Конечно, в зимнюю пору водителям не стоит опрометчиво оставлять машину под карнизами зданий. Но если в таких местах стоянка не запрещена Правилами дорожного движения, ущерб причинный имуществу в результате падения ледяной глыбы, не говоря уже о вреде здоровью, будет веским основанием для судебного разбирательства.
Лужа
Глубокая лужа на дороге также может стать причиной неисправности автомобиля. И для этого совсем необязательно, чтобы в ней прятался открытый люк. Коммунальные службы должны исправно следить за состоянием водосточной системы, поэтому за ущерб, причиной которого стала лужа, должны также отвечать нерадивые чиновники.