5 скрытых отверстий в кузове, за которыми важно следить, чтобы избежать коррозии

Ржавчина на машине — страшный сон любого автовладельца, поэтому необходимо заботиться, чтобы вода на кузове не задерживалась. Для этого рекомендуется периодически контролировать состояние дренажной системы, так как скопившаяся в ней грязь нарушает нормальный водосток. Особенно это касается владельцев подержанных машин.

Для ухода за водоотводами необходимо знать, где в машине находятся дренажные отверстия и проверять их хотя бы раз в год — весной и осенью. Поскольку до многих отверстий добраться непросто, то лучше всего, если их чисткой займутся профессионалы в автосервисе с помощью необходимого оборудования.

Днище

Не стоит путать технологические отверстия в днище машины, закрытые резиновыми заглушками, с дренажной системой. Их функция ограничивается стоком жидкости при антикоррозийной обработке и покраске кузова на заводе.