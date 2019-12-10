5 скрытых отверстий в кузове, за которыми важно следить, чтобы избежать коррозии

Ржавчина на машине — страшный сон любого автовладельца, поэтому необходимо заботиться, чтобы вода на кузове не задерживалась. Для этого рекомендуется периодически контролировать состояние дренажной системы, так как скопившаяся в ней грязь нарушает нормальный водосток. Особенно это касается владельцев подержанных машин.
Для ухода за водоотводами необходимо знать, где в машине находятся дренажные отверстия и проверять их хотя бы раз в год — весной и осенью. Поскольку до многих отверстий добраться непросто, то лучше всего, если их чисткой займутся профессионалы в автосервисе с помощью необходимого оборудования.
Днище
Не стоит путать технологические отверстия в днище машины, закрытые резиновыми заглушками, с дренажной системой. Их функция ограничивается стоком жидкости при антикоррозийной обработке и покраске кузова на заводе.
А вот открытое отверстие в передней части авто предназначено для удаления влаги из системы конденсации. Помните лужу под припаркованным автомобилем в летнюю пору? Это и есть работа по удалению конденсата дренажной системы, так что упомянутое отверстие всегда должно быть открыто.
Багажник
Ни в коем случае не стоит закупоривать сливные канады в багажном отделении, расположенные под запасным колесом А если они забиты грязью, их необходимо прочистить, чтобы там скапливалась влага. Обычно производитель предусматривает в грузовом отсеке два таких отверстия для отвода воды.
Двери
Дренажные каналы в дверях, как правило, забиваются грязью быстрее остальных. Они находятся в нижней кромке под резинкой и предназначены для слива воды, попавшей во внутреннюю полость двери.
С забитым дренажом там будет скапливаться вода, а это, кроме появления ржавчины, чревато выходом из строя механизмов электрических стеклподъемников.
Лючок топливного бака
Коррозия в лючке топливного бака — явление распространенное. А все потому, что далеко не каждый автовладелец следит за состоянием сливного отверстия рядом с горловиной. Оно должно отводить воду и остатки горючего из этого закутка. А кроме того, водоотвод препятствует попаданию влаги в топливный бак.
Моторный отсек
Сливные каналы в этой части кузова находится у основания лобового стекла под вентиляционной решеткой. Здесь также быстро скапливается грязь, опавшие листья и прочий мусор. Если за их состоянием не следить, то высока вероятность не только возникновения очагов коррозии, но и нарушения нормального кондиционирования воздуха в салоне.