Как изменить мощность двигателя в ПТС и СТС, чтобы не переплачивать транспортный налог

Естественно, за лишние «лошадки» будут исправно начислять налог, и в ряде случаеву — далеко не льготный. Как быть, разобрался портал «АвтоВзгляд».
– Можно ли внести изменение в ПТС/СТС в части мощности авто, если на таможне указаны 114 кВт, а завод-изготовитель подтвердил официальным письмом 106,6кВт. При этом ГИБДД письмо завода-изготовителя не принимает. Как быть? — обратился за помощью в редакцию портала «АвтоВзгляд» один из преданных читателей.
Итак, если вы попали в подобную ситуацию, то сперва стоит обратиться к первоисточнику ошибки — обратиться в таможенный орган, который вносил данные в ПТС, с просьбой установить справедливость, разумеется, приложив к заявлению официальное подтверждение вашей правоты от автопроизводителя.
Есть и другой способ внести эти самые изменения. Необходимо обратиться в любой центр автомобильной экспертизы, специалисты которого сверят данные и проведут экспертизу двигателя для установления его реальной мощности. Затем с заключением специалистов следует отправиться в ГИБДД, где должны внести поправки в ПТС и СТС. Единственное «но» — подобная экспертиза стоит не менее 6 000 рублей, а заключение готовится за 3—4 дня.
Если оба способа не убедили ни таможню, ни ГИБДД, то расставить все на свои места поможет обращение в суд. Для этого потребуются все документы, включая экспертизу по замерам мощности мотора. А далее, руководствуясь ст. 264 ГК РФ «Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение», Фемида вынесет решение, обязывающее полицейских внести соответствующие изменения.