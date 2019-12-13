Как изменить мощность двигателя в ПТС и СТС, чтобы не переплачивать транспортный налог

Естественно, за лишние «лошадки» будут исправно начислять налог, и в ряде случаеву — далеко не льготный. Как быть, разобрался портал «АвтоВзгляд».

– Можно ли внести изменение в ПТС/СТС в части мощности авто, если на таможне указаны 114 кВт, а завод-изготовитель подтвердил официальным письмом 106,6кВт. При этом ГИБДД письмо завода-изготовителя не принимает. Как быть? — обратился за помощью в редакцию портала «АвтоВзгляд» один из преданных читателей.

Итак, если вы попали в подобную ситуацию, то сперва стоит обратиться к первоисточнику ошибки — обратиться в таможенный орган, который вносил данные в ПТС, с просьбой установить справедливость, разумеется, приложив к заявлению официальное подтверждение вашей правоты от автопроизводителя.