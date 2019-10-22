Почему в Чечне транспортный налог меньше, чем в Москве

Наступающий каждую осень «налоговый период» так и подталкивает автовладельцев многих регионов России с завистью глядеть на коллег из других субъектов Федерации. Разница в несколько раз между ежегодными платежами одних и других просто вынуждает к этому.
Напомним, что базовые ставки транспортного налога устанавливается на федеральном уровне. Сам он рассчитывается в зависимости от мощности двигателя путем умножения величины ставки на количество лошадиных сил мотора, указанных в ПТС. Так, для авто мощностью меньше 100 л. с., каждая «лошадка» означает уплату в местный бюджет 2,5 рубля. От 100 до 150 л. с. — уже 3,5 рубля. Для 150—200 л. с. — ставка составляет 5 рублей, 200—250 л. с — 7,5 рублей и свыше 250 л. с. — 15 рублей.
Не очень дорого. Но фокус в том, что федеральное законодательство разрешает региональным властям увеличить или уменьшить базовую ставку транспортного налога в 10 раз. В некоторых городах и весях региональные чиновники откровенно считают местных автовладельцев «дойными коровами» и устанавливают максимально возможные «расценки» транспортного налога. Так, например, сделали в Санкт-Петербурге и Курске. Тут федеральную ставку тупо умножили на 10 и выставляют местным автомобилистам соответствующие налоговые требования.
В Тамбовской области для машин мощностью до 100 л. с. и 100—150 л. с. ставка составляет не 25 и 35 рублей как в Курской, а «всегоь» 20 и 30 рублей соответственно. Владельцам более мощных легковушек поблажек не положено. А в Москве, например, разработали свою шкалу транспортного налога — с «шагом» не в 50 л. с., а 25 л. с.
Владелец машины мощностью до 100 л. с. платит по 12 рублей за каждую «лошадь»;100—125 л. с. — по 25 рублей; 125—150 л. с. — по 35; 150—175 л. с. — уже 45; 175—200 л. с. — 50; 200—225 л. с. — 65; 225—250 л. с. — 75 и свыше 250 л. с. — 150 ₽
А тем временем в Ингушетии аналогичные ставки транспортного налога выглядят просто смешно. До 100 л. с. — 5 рублей за «лошадь», 100—150 л. с. — 7; 150—200 л. с. — 10; 200—250 л. с. — 30 рублей и свыше 250 л. с. — всего 40 ₽
Почти по-ингушски платят транспортный налог в Калининграде, Магаданской области, Чеченской республике и еще ряде лояльных к автовладельцам мест. В результате, налог за машину с мотором мощностью до 100 л. с., какого-нибудь Renault Logan, в Ингушетии и Магадане составит около 500 рублей, а в Питере и Курске — почти по 2500 рублей!
Подобный разрыв так и подталкивает попытаться как-то схитрить и в рамках закона сэкономить на налоге. Поскольку он рассчитывается по месту регистрации автовладельца, можно взять и прописаться в регионе с маленьким транспортным налогом — из Москвы в Ингушетию, например.
Или «как бы подарить» (формально, исключительно по документам) свою машину знакомому жителю этой самой Ингушетии или Калининграда. Только это должен быть человек, которому вы можете доверять по-настоящему. Иначе он оставит хитренького хозяина «с носом» и без авто.
Существует еще один способ экономии на транспортном налоге. Он подразумевает местные льготы для инвалидов, участников каких-нибудь боевых действий, ликвидаторов чего-то там опасного, многодетных родителей и тому подобных категорий населения. В Москве, например, если в семье есть инвалид первой или второй группы и дорогая мощная машина, то именно этот человек обычно числится ее официальным владельцем. В этом случае транспортный налог на нее не начисляется благодаря льготе.