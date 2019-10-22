Почему в Чечне транспортный налог меньше, чем в Москве

Наступающий каждую осень «налоговый период» так и подталкивает автовладельцев многих регионов России с завистью глядеть на коллег из других субъектов Федерации. Разница в несколько раз между ежегодными платежами одних и других просто вынуждает к этому.

Напомним, что базовые ставки транспортного налога устанавливается на федеральном уровне. Сам он рассчитывается в зависимости от мощности двигателя путем умножения величины ставки на количество лошадиных сил мотора, указанных в ПТС. Так, для авто мощностью меньше 100 л. с., каждая «лошадка» означает уплату в местный бюджет 2,5 рубля. От 100 до 150 л. с. — уже 3,5 рубля. Для 150—200 л. с. — ставка составляет 5 рублей, 200—250 л. с — 7,5 рублей и свыше 250 л. с. — 15 рублей.

Не очень дорого. Но фокус в том, что федеральное законодательство разрешает региональным властям увеличить или уменьшить базовую ставку транспортного налога в 10 раз. В некоторых городах и весях региональные чиновники откровенно считают местных автовладельцев «дойными коровами» и устанавливают максимально возможные «расценки» транспортного налога. Так, например, сделали в Санкт-Петербурге и Курске. Тут федеральную ставку тупо умножили на 10 и выставляют местным автомобилистам соответствующие налоговые требования.