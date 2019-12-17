Почему женщины никогда не научатся водить машину так же уверенно, как мужчины

Мы не будем показывать видео с чудными попытками автоледи припарковаться, необъяснимыми виражами при разворотах или с курьезами во дворах. Нет сомнений: то же самое может вытворить и мужчина, поэтому сваливать все беды на представительниц прекрасного пола несправедливо. Дело здесь не в самом вождении, а в том, как они этому вождению учатся.

Например, дама может очень внимательно слушать все ваши наставления и делать то, что вы ей говорите. Но в один прекрасный момент на подсказку, как правильно выставить машину для парковки задним ходом, она заявит, что ей так неудобно и начнет делать это по своим, никому неведомым правилам. А после нескольких тырканий вперед-назад ученица станет психовать, выйдет из машины и попросит вас припарковаться зсамому.

Также у девушек чаще, чем у мужчин возникают проблемы с ориентацией в пространстве. Простая и ясная фраза «поворачивай направо» может стать для нее сложнейшей головоломкой, решить которую она будет не в состоянии. Поэтому вместо четких указаний приходится просто говорить «поворачивай сюда» и указывать направление рукой, хотя даже в таком случае она может что-то напутать. Неужели стоит воспользоваться старым дедовским способом с сеном и соломой, которым на Руси обучали крестьян? Но это еще полбеды.