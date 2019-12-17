Почему женщины никогда не научатся водить машину так же уверенно, как мужчины

Мы не будем показывать видео с чудными попытками автоледи припарковаться, необъяснимыми виражами при разворотах или с курьезами во дворах. Нет сомнений: то же самое может вытворить и мужчина, поэтому сваливать все беды на представительниц прекрасного пола несправедливо. Дело здесь не в самом вождении, а в том, как они этому вождению учатся.
Например, дама может очень внимательно слушать все ваши наставления и делать то, что вы ей говорите. Но в один прекрасный момент на подсказку, как правильно выставить машину для парковки задним ходом, она заявит, что ей так неудобно и начнет делать это по своим, никому неведомым правилам. А после нескольких тырканий вперед-назад ученица станет психовать, выйдет из машины и попросит вас припарковаться зсамому.
Также у девушек чаще, чем у мужчин возникают проблемы с ориентацией в пространстве. Простая и ясная фраза «поворачивай направо» может стать для нее сложнейшей головоломкой, решить которую она будет не в состоянии. Поэтому вместо четких указаний приходится просто говорить «поворачивай сюда» и указывать направление рукой, хотя даже в таком случае она может что-то напутать. Неужели стоит воспользоваться старым дедовским способом с сеном и соломой, которым на Руси обучали крестьян? Но это еще полбеды.
Если задать водителю в юбке вопрос, «в какую сторону нужно крутить руль при движении задним ходом, чтобы повернуть налево», она почти наверняка ответит неправильно. А ведь куда проще: при повороте налево руль нужно выворачивать налево, а при повороте направо — направо вне зависимости от того, вперед вы едете или назад. К сожалению, даже после объяснений и многих часов практики она раз за разом будет совершать одну и ту же ошибку. Хорошо, что задним ходом ездят не на высокой скорости.
– Разница в поведении на дороге между слабым и сильным полом действительно существует, — подтверждает очевидный факт и преподаватель московской автошколы «Старт» Сергей Папава — Например, в нестандартной ситуации мужчины чаще стараются что-то предпринять, а женщины чаще теряются. С другой стороны, благодаря особому взгляду, представительницы прекрасного пола замечают на дороге больше нюансов и в целом водят аккуратнее мужчин….
Но какова причина всех этих женских штучек? Раньше можно было просто оклеймить их малоумными и неспособными к развитию — и закрыть на этом тему. Но теперь благодаря развитию нейробиологии мы стали понимать, что важную роль в поведении, настроении и способностях любого человека играют различные гормоны, а точнее — их баланс в организме. Достаточно понимать, что основным половым гормоном у женщин являются эстрогены, а у мужчин — тестостерон, от которых и зависит, как мы реагируем и действуем в различных ситуациях. Поэтому если девушка вытворяет за рулем нечто особенное, не нужно ставить на ней крест. Лучше просто дождаться благоприятного для неё дня, и тогда она покажет весь свой профессионализм, который некоторым мужчинам даже и не снился.