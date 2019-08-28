Блондинка за рулем: как превратить машину в сауну на колесах

Девушки, кондиционер — устройство сложное и нуждается в своевременной заботе. На диагностику его нужно возить хотя бы раз в год. Хотя бы потому, что со временем в трубках кондиционера могут появиться трещины: через них охлаждающий газ будет выходить наружу, как джин из бутылки! Так вот на станции техобслуживания систему как раз и проверят на утечки, а если что — подзаправят новым хладагентом. Кстати, девушки, а вы зимой кондиционер включаете?
Только, пожалуйста, не вскидывайте удивленно брови: это делать просто необходимо. Когда кондиционер долго бездействует, некоторые его детали пересыхают и разрушаются. Так что, несмотря на время года, хотя бы раз в месяц его нужно запускать в работу: включили минут на 10, масло смазало все узлы, и все, можете жить спокойно еще 4 недели.
А вот еще одна причина, по которой автомобильный кондиционер может объявить вам бойкот: засор радиатора охлаждения! Если он весь в грязи и в дохлых мухах со стрекозами, то спасительного холодка ждать бесполезно. Загляните с фонариком за бампер — увидите много интересного.
А бывает и так, что грязи снаружи вроде не видно, а кондиционер все-равно барахлит. Все просто: прослойка из пуха и пыли может прятаться между радиатором «кондея» и радиатором охлаждения двигателя. Знаете, как ее вычислить? По скрытым признакам! Например, если в движении устройство исправно холодит, а в пробке прикидывается мертвым. Езжайте в сервис. Иначе с ветерком ездить так и не придется…