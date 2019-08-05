Блондинка за рулем: резиновые страдания

Фото idrivesafely.com/
Посещение шиномонтажной мастерской неизбежно как минимум два раза в год при сезонное смене резины. Однако редкий водитель обходится без проколов покрышек, так что общение с этим сервисом случается куда чаще. Но это не значит, что при необходимости можно заезжать в любое подобное заведение…
Лиза Маслова

Выхожу вчера с работы, как обычно обошла машину кругом, царапин не обнаружила, села-поехала. Метра два прокатилась, смотрю: мужчина из соседней машины мне что-то кричит. И тут я понимаю, что ласточка моя как-то странно едет. Оказалось — колесо спущено. Ну что ж, продолжаю медленно двигаться в тихой панике: впереди шиномонтаж, думаю, сейчас мне колесо подкачают. Ну, в общем, спасибо, подкачали, до дома я добралась, и теперь думаю — куда же мне колесо на ремонт сдать?

Нарваться на «левый» шиномонтаж в наше время проще простого — вон их сколько, в каждой подворотне. Но ошибки горе-спецов могут стоить очень дорого — иногда даже жизни, так что доверять свои колеса абы кому не буду. Можно вообще, в принципе, заказать выездной шиномонтаж — приедут к подъезду ребята, все поменяют, но на следующий день их уже и след простыл, и если возникнут проблемы — претензии не предъявишь…

Конечно, гнать машину на другой конец города в фирменный сервис смысла нет: так что присмотрите себе надежную контору где-нибудь возле дома, всегда пригодится. И вот вам несколько простых советов, как понять, что перед вами достойный сервис.

Фото tirediscounters.com

Итак, прежде чем сдать свое сокровище мастерам, посмотрите в их честные глаза, да и на общий вид, так сказать: товарищи в засаленной робе, с запахом перегара и совершенно нелитературной речью красноречиво говорят о том, что нужно разворачиваться! А вот если мастер внушает вам доверие, то киньте хотя бы беглый взгляд на оборудование: хорошо, если он зацепится сразу за несколько домкратов и подъемник, чтобы сразу все 4 колеса снимать.

А еще хорошо бы лично посмотреть на то, как работники откручивают и закручивают колеса. Закручивать должны вручную, так сказать, чувствуя процесс: потому что если затянуть слишком сильно, то вы это колесо на дороге в жизни не снимете: а если слишком слабо — то это уже опасно.

Ну, а к самому шиномонтажному станку требований немного. Для нас главное, чтобы он не царапал колесные диски. Для этого нужно, чтобы на фиксаторах диска была пластиковая защита. Дело в том, что работать с ней не очень удобно, и часто мастера снимают эту защиту от греха подальше: но если у вас дорогие хромированные диски, то проследите за тем, чтобы она была на месте.

А вообще, по-хорошему, лучше, подружки мои, доверьте посещение шиномонтажников мужу или другу, если таковой имеется. Или с их же помощью подберите подходщую мастерскую поближе к дому, и посещайте только ее.

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5 августа 2019
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