Блондинка за рулем: резиновые страдания

Выхожу вчера с работы, как обычно обошла машину кругом, царапин не обнаружила, села-поехала. Метра два прокатилась, смотрю: мужчина из соседней машины мне что-то кричит. И тут я понимаю, что ласточка моя как-то странно едет. Оказалось — колесо спущено. Ну что ж, продолжаю медленно двигаться в тихой панике: впереди шиномонтаж, думаю, сейчас мне колесо подкачают. Ну, в общем, спасибо, подкачали, до дома я добралась, и теперь думаю — куда же мне колесо на ремонт сдать?

Нарваться на «левый» шиномонтаж в наше время проще простого — вон их сколько, в каждой подворотне. Но ошибки горе-спецов могут стоить очень дорого — иногда даже жизни, так что доверять свои колеса абы кому не буду. Можно вообще, в принципе, заказать выездной шиномонтаж — приедут к подъезду ребята, все поменяют, но на следующий день их уже и след простыл, и если возникнут проблемы — претензии не предъявишь…

Конечно, гнать машину на другой конец города в фирменный сервис смысла нет: так что присмотрите себе надежную контору где-нибудь возле дома, всегда пригодится. И вот вам несколько простых советов, как понять, что перед вами достойный сервис.