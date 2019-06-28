За пьяное ДТП теперь посадят, как за умышленное убийство

С сегодняшнего дня заработали поправки в статью 264 УК РФ, подписанные Владимиром Путиным 17-го июня этого года. Они касаются ужесточения наказаний за аварии с убитыми и раненными.

Отныне, если пьяный или наркоман устроил ДТП, в результате которого кому-то из участников был причиненен тяжкий вред здоровью (перелом позвоночника, ампутация конечности и т. п.), ему полагается 3—7 лет лишения свободы. Еще вчера за это же полагалось «до 4 лет».

Если в аварии погиб один человек, виновнику теперь «светит» 5—12 лет тюрьмы. До сих пор наказание за это преступление составляло 2—7 лет заключения. За смерть в ДТП двух или более людей теперь будут давать 8—15 лет лишения свободы вместо 4—9 лет, как было до последнего времени.