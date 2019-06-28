За пьяное ДТП теперь посадят, как за умышленное убийство

Вступили в силу поправки в Уголовный Кодекс, резко усиливающие ответственность за пьяные ДТП с пострадавшими и убитыми. К сбегающим с места таких аварий водителей автоматически будут относиться как к нетрезвым.
Максим Строкер

С сегодняшнего дня заработали поправки в статью 264 УК РФ, подписанные Владимиром Путиным 17-го июня этого года. Они касаются ужесточения наказаний за аварии с убитыми и раненными.

Отныне, если пьяный или наркоман устроил ДТП, в результате которого кому-то из участников был причиненен тяжкий вред здоровью (перелом позвоночника, ампутация конечности и т. п.), ему полагается 3—7 лет лишения свободы. Еще вчера за это же полагалось «до 4 лет».

Если в аварии погиб один человек, виновнику теперь «светит» 5—12 лет тюрьмы. До сих пор наказание за это преступление составляло 2—7 лет заключения. За смерть в ДТП двух или более людей теперь будут давать 8—15 лет лишения свободы вместо 4—9 лет, как было до последнего времени.

Следует заметить, что статья 105 УК РФ «убийство» за умышленное причинение смерти человеку, предполагает наказание в виде лишения свободы на 6—15 лет.

Таким образом, пьяный или наркоман за рулем, устроивший аварию с погибшими, фактически приравнивается к сознательно пошедшему на убийство ближнего.

Кроме того, с 28 июня меняется отношение российской Фемиды к водителям, устроившим ДТП с раненными и убитыми, а затем скрывшимся с места происшествия. Их «уравняли в правах» с пьяными.

Напомним, что до последнего времени были нередки случаи, когда пьяный шофер устраивал аварию с пострадавшими, сбегал, несколько дней трезвел и только после этого сдавался полиции. Доказать факт опьянения за рулем виновника при этом уже невозможно и он получал заметно менее строгое наказание.

Теперь эта лазейка ликвидирована: когда водитель покинул место ДТП с пострадавшими, в случае причинения тяжкого вреда здоровью жертвы ему «светит» до семи лет лишения свободы, при гибели одного человека — до 12-ти лет, при двух и более умерших — до 15-ти лет тюрьмы.

суд, ПДД, ДТП, ГИБДД, уголовный кодекс
28 июня 2019
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