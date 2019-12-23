10 моделей автомобилей, чьим владельцам лучше никогда не давать в долг

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты он-лайн сервиса CarMoney, по итогам 2019 года самыми неплатежеспособными по автокредитам оказались покупатели отечественной LADA Granta. Без малого половина клиентов (43%), отдавших свой выбор в пользу этой модели, систематически задерживают выплаты.

Чуть меньше — 40% заемщиков, просрочивающих платежи, ездит на обрусевших иномарках системы Renault Logan. Не очень-то желающих платить по долгам — 37% — можно вычислить по любви к чешскому лифтбэку Skoda Octavia. Столько же неплательщиков разъезжает на японских Mazda3.