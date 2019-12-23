10 моделей автомобилей, чьим владельцам лучше никогда не давать в долг

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты он-лайн сервиса CarMoney, по итогам 2019 года самыми неплатежеспособными по автокредитам оказались покупатели отечественной LADA Granta. Без малого половина клиентов (43%), отдавших свой выбор в пользу этой модели, систематически задерживают выплаты.
Чуть меньше — 40% заемщиков, просрочивающих платежи, ездит на обрусевших иномарках системы Renault Logan. Не очень-то желающих платить по долгам — 37% — можно вычислить по любви к чешскому лифтбэку Skoda Octavia. Столько же неплательщиков разъезжает на японских Mazda3.
Не удивляйтесь, но и среди владельцев авто бизнес-класса хватает тех, кто вовремя не гасит кредиты. В частности, 35% таких должников являются обладателями Toyota Camry. Немногим меньше — 34% — оказались собственниками немецких Volkswagen Passat, 33% — Volkswagen Polo, а также 32% — KIA Rio и Hyundai Solaris.
Гораздо реже допускают просрочки владельцы японских кроссоверов Mitsubishi Outlander — 26% попавших в исследование автолюбителей. А меньше всего должников — 23% — из числа купивших Toyota Corolla.
Львиная доля неплательщиков — 74% — это мужчины, кто хотя бы раз несвоевременно внес платеж по автокредиту.