Автокредиты в СССР: эхо сбитого Boeing

Сегодня в России примерно половина автомобилей приобретается в кредит. Популярность заемных средств объяснима без лишних рассуждений: цены на транспортные средства давно пробили все мыслимые границы. Еще бы: УАЗ Patriot давно стоит jоколо миллиона «деревянных», а недавно этот «хрустальный потолок» пробило четырехколесное детище из города имени итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Иначе говоря, скопить в кубышке даже на отечественное авто уже не представляется возможным. Так что население все чаще и чаще обращается в кредитный отдел.
Но в Советском-то Союзе, где даже приличные туфли не залеживались на витрине, никаких кредитов и прочих активаторов продаж не требовалось, — на машины и так выстраивались очереди В общих чертах так оно и было, и множество историй и воспоминаний очевидцев это подтверждает. Но однажды произошла невиданная история.
На дворе стоял 1983 год и в небе над островом Сахалин советские истребители сбили пассажирский Boeing 747, направлявшийся в Сеул из Нью-Йорка с дозаправкой в Анкоридже. Правду нам, конечно, про тот страшный момент и настоящую причину гибели 269 человек никто не расскажет. Версий много, а странного и непонятного в этой истории — еще больше. Однако последствия для СССР были вполне конкретные и очень хорошо нам всем сегодня знакомые: международные санкции. Которые в свою очередь, больно ударили по советскому экспорту, важным элементом которого были автомобили «Москвич».
Партии экспортных машин АЗЛК скапливались на стоянках, система искусственного дефицита, отлаженная за десятилетия, дала сбой. На предприятиях появились объявления следующего толка: «Желающие приобрести автомобиль „Москвич“ могут обратиться в профсоюзную организацию». И мало того, что очереди на машины не было, так еще и государство — а все предприятия тогда, как мы знаем, были государственные, банки в том числе — предлагало оформить покупку в кредит!
Поверить в такое счастье было сложно, но самое интересное счастливчиков, не побоявшихся и не постеснявшихся обратиться «по адресу», ждало впереди: им предлагали купить машины в модернизированном и улучшенном исполнении SL. «Супер Люкс», между прочим! Машина значительно отличалась от «советского» варианта: окраска «металлик», другие зеркала заднего вида и бамперы, модные диски и колпаки, диагональные шины вместо радиальных. Дизайн интерьера 2140 SL разрабатывали в США — в серию, правда, пошли только доработанные дверные карты и радиоприемник А-275. Желающих обзавестись такой роскошью, да еще и не выплачивая всю сумму разом, нашлось немало. Покрашенные в редкие и желанные цвета «металлик», машины достаточно быстро кончились, а завод переключился на производство автомобилей «для локального рынка».
Однако само предложение просуществовало без малого два года, что для социалистической державы с глубоким дефицитом товаров массового производства и широкого потребления — ширпотреба, иначе говоря — было уникальным явлением.
Любопытно, но сам по себе кредит в СССР не был вызывающим или уникальным явлением: например, ипотека была достаточно распространена и выдавалась всего под 2% годовых, как и «потреб», а на товары с «долгим сроком эксплуатации», читай — автомобиль, давали «в долг» под 5—6%.
Каждый, кто отработал три месяца в организации, имел право попросить у банка денег, а платежи вычитались напрямую из заработной платы.