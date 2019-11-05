Автокредиты в СССР: эхо сбитого Boeing

Сегодня в России примерно половина автомобилей приобретается в кредит. Популярность заемных средств объяснима без лишних рассуждений: цены на транспортные средства давно пробили все мыслимые границы. Еще бы: УАЗ Patriot давно стоит jоколо миллиона «деревянных», а недавно этот «хрустальный потолок» пробило четырехколесное детище из города имени итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Иначе говоря, скопить в кубышке даже на отечественное авто уже не представляется возможным. Так что население все чаще и чаще обращается в кредитный отдел.

Но в Советском-то Союзе, где даже приличные туфли не залеживались на витрине, никаких кредитов и прочих активаторов продаж не требовалось, — на машины и так выстраивались очереди В общих чертах так оно и было, и множество историй и воспоминаний очевидцев это подтверждает. Но однажды произошла невиданная история.

На дворе стоял 1983 год и в небе над островом Сахалин советские истребители сбили пассажирский Boeing 747, направлявшийся в Сеул из Нью-Йорка с дозаправкой в Анкоридже. Правду нам, конечно, про тот страшный момент и настоящую причину гибели 269 человек никто не расскажет. Версий много, а странного и непонятного в этой истории — еще больше. Однако последствия для СССР были вполне конкретные и очень хорошо нам всем сегодня знакомые: международные санкции. Которые в свою очередь, больно ударили по советскому экспорту, важным элементом которого были автомобили «Москвич».