Первое знакомство с новейшим кроссовером Cadillac XT6 для России

Многообразие скудного выбора

Может показаться, что выбор комплектаций настолько невелик, что и выбирать-то особо не из чего. Но не торопитесь с выводами, поскольку это лишь две стартовые версии, на базе которых каждый клиент строит автомобиль под себя, добавляя всевозможные «плюшки» в виде систем безопасности и комфорта.

Впрочем, даже в стоке машина нафарширована по самый не балуйся: противоугонка с автономным источником питания и кучей всевозможных секреток; сиденье с вибропредупреждением (в случае, если система замечает, что водитель уснул или как-то небезопасно ведет машину, кокпит начинает жестко вибрировать); системы определения пешеходов и машин в слепой зоне; трехзонный климат-контроль и еще много-много всего. В общей сложности, в базе авто имеет 20 различных систем безопасности.

XT6 хоть формально и относится к классу среднеразмерных кроссоверов, то по пространству в салоне он запросто даст фору любому своему конкуренту. Да, третьим рядом сидений в машине нынче мало кого удивишь. Но, согласитесь, что те две убогие табуреточки, вылезающие из багажного отделения, рассчитаны, пожалуй, на детей. Да и то на время непродолжительной поездки.

А у героя нашего рассказа сидухи третьего ряда абсолютно полноценны. Врать не буду, места на галерке не так, как в лимузине, но во всяком случае коленки не закрывают уши даже взрослому человеку. Кроме того, на третьем ряду есть даже USB-разъемы для зарядки гаджетов, что однозначно намекает нам на возможность длительного пребывания «в тылу».