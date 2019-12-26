Первое знакомство с новейшим кроссовером Cadillac XT6 для России

Внешность этого чистокровного американца завораживает: узкие, будто прищуренные фары головного света, плавно переходят в черную радиаторную решетку, придают автомобилю спортивный, и я бы даже сказал, хищный оскал. Дополняет образ бампер рубленной формы, в чьи края весьма органично вписались вертикальные ходовые огни.
Визитная карточка практически любого американского авто — обилие хрома. На XT6 тоже присутствуют блестючие штрихи, но они настолько в минимальном количестве, что в некотором смысле возникает чувство лёгкой недосказанности. Впрочем, количество хромированных деталей на автомобиле может варьироваться комплектацией.
В версии Premium Luxury, будто капельками росы, хром лег на радиаторную решетку, отчего создается иллюзия её многослойности. Так же зеркальный окрас мы встретим в молдингах бампера и дверей, в окантовке боковых стекол, на багажных рейлингах.
Спорт с черным окрасом
А вот в комплектации Sport хрома на порядок меньше. Да чего уж там, его фактически нет. Разве что на дверях пара-тройка накладок цвета «алюминий». Все же остальные детали, призванные подчеркнуть элегантность машины, окрашены в черный глянец. В любом случае, оба варианта комплектации смотрятся воистину классно.
К слову сказать, вариаций у Cadillac XT6 всего две: Нестареющую классику — комплектацию Premium Luxury — отличают, как уже было сказано, более густое использование хрома в экстерьере, а в интерьере мы увидим декоративные вставки из ценных пород древесины. А вот в спортивном варианте дерево заменено карбоном, и добавлено адаптивное шасси с системой полного привода Sport Control.
Согласно заявочкам автостроителя, XT6 в спорте по управляемости и ощущениям от езды в корне отличается от премиально-люксовой редакции: во-первых, передаточное отношение рулевого механизма на 10 процентов меньше; во-вторых, иначе настроены системы управления дросселем и переключения КПП.
Многообразие скудного выбора
Может показаться, что выбор комплектаций настолько невелик, что и выбирать-то особо не из чего. Но не торопитесь с выводами, поскольку это лишь две стартовые версии, на базе которых каждый клиент строит автомобиль под себя, добавляя всевозможные «плюшки» в виде систем безопасности и комфорта.
Впрочем, даже в стоке машина нафарширована по самый не балуйся: противоугонка с автономным источником питания и кучей всевозможных секреток; сиденье с вибропредупреждением (в случае, если система замечает, что водитель уснул или как-то небезопасно ведет машину, кокпит начинает жестко вибрировать); системы определения пешеходов и машин в слепой зоне; трехзонный климат-контроль и еще много-много всего. В общей сложности, в базе авто имеет 20 различных систем безопасности.
XT6 хоть формально и относится к классу среднеразмерных кроссоверов, то по пространству в салоне он запросто даст фору любому своему конкуренту. Да, третьим рядом сидений в машине нынче мало кого удивишь. Но, согласитесь, что те две убогие табуреточки, вылезающие из багажного отделения, рассчитаны, пожалуй, на детей. Да и то на время непродолжительной поездки.
А у героя нашего рассказа сидухи третьего ряда абсолютно полноценны. Врать не буду, места на галерке не так, как в лимузине, но во всяком случае коленки не закрывают уши даже взрослому человеку. Кроме того, на третьем ряду есть даже USB-разъемы для зарядки гаджетов, что однозначно намекает нам на возможность длительного пребывания «в тылу».
2-литровым бывает только…
Разумеется, всех интересует какой под капотом мотор. Когда я узнал, что за силовая установка стоит в этом жеребце, у меня случился разрыв шаблона. Прикиньте: на американце стоит 2-литровый 4-цилиндровый движок с турбонагнетателем! Куда же подевался V-образный 6-цилиндровый атмосферник с объемом 3,6 литра?! Но представители компании пояснили, что пойти на такую беспрецедентную меру их вынудили российские реалии, в которых владельцы ДВС с большим объемом и мощностью платят поистине сумасшедшие налоги.
Новый же мотор, на примере расчета налога в Москве, позволит экономить владельцам XT6 порядка 40 800 рублей в год. Что касательно динамических характеристик, то по заверениям производителя, водители не почувствуют особой разницы в сравнении с V-образной «шестеркой», поскольку и турбина настроена так, что ни на каких оборотах нет так называемой ямы, и 9-ступенчатая трансмиссия так же заточена под то, чтобы нивелировать потерю «литража».
Если же говорить на языке цифр, то мощность движка чуть больше 200 «кобыл», а максимально возможный крутящий момент в 350 Нм он демонстрирует уже с 1500 оборотов.
О цене новинки представители GM в России пока не говорят, поскольку автомобиль еще проходит процедуры омологации. Старт продаж намечен на начало 2020 года. В Штатах же «шестёрка» потянет на 60 000 долларов.
Бонус
Зато известна цена на обновленный XT5, заказы на который уже во всю принимаются в дилерских центрах страны. Как в случае и с ХТ6, младшенький тоже получил всего пару комплектаций: Premium Luxary (цена стартует от 2 990 000 рублей) и Sport (за него попросят от 3 090 000 рублей). Плюс ко всему за счет дополнительных пакетов можно увеличить «фарш-пакет», и как следствие цену машины.
А что же обновлено в модели? Итак, из того, что бросается в глаза — это новый кузов. На фотографиях заметно, насколько посвежела и преобразилась «пятерка». Обновился и мотор. Вместо 314-сильного V6 на рестайлинговом XT5 будет стоять турбочетверка, точно такая же, как и в XT6. Плюс 9-ступенчатая АКП.
Среди прочих доработок — улучшенная шумоизоляция, для кругового обзора поставлены камеры высокого разрешения, обновился дизайн передней консоли, а задний ряд сидений теперь может складываться в соотношении 60/40. Пока в продаже будут присутствовать и старая и новая версии, но к лету 2020 года складские остатки дореформенного XT5 иссякнут.