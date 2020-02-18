Каршеринговые компании заставляют клиентов платить два раза за одно и тоже

Бедолагавоспользовался услугами каршеринговой компании «Делимобиль», но по неосторожности поставил машину на инвалидное место. Естественно, авто забрали на штраф стоянку и выписали водителю штраф за неправильную парковку, который он, сразу оплатил. А через месяц в «Делимобиль» пришел второй штраф за то же самое нарушение, но уже зафиксированное установленной неподалеку камерой.

Водитель обратился в ГИБДД, где ему, изучив обстоятельства дела, настоятельно порекомендовали обжаловать штраф. Правда, для это «Делимобиль» должен был выписать клиенту соответствующую доверенность. Но на удивление героя нашей истории, каршеринговый оператор отказался выдать документ. Вместо этого сервис стал настойчиво требовать от водителя деньги, обрывая его мобильный телефон и подсылая по адресу его проживания непонятных людей для улаживания ситуации.

В этой связи хотелось бы напомнить компании «Делимобиль», что привлекать по одному и тому же нарушению два раза, согласно ч. 5 ст.4.1 и ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ –незаконно. А водитель имеет полное право обжаловать неправомерно наложенный штраф, и отказывать в выдаче доверенности для решения этого вопроса у компании нет никаких оснований. Все, что делает каршеринговый оператор сейчас, подпадает под ст. 163 УК РФ «Вымогательство», за которое виновным грозит срок до 4-х лет тюрьмы. А если будет доказано, что вымогательство организованно группой лиц, то до 7-и лет плюс штраф в размере 500 000 рублей.